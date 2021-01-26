Джаник Файзиев займёт пост генерального продюсера Okko

Создатель «Турецкого гамбита
», «Легенды о Коловрате
» и «Вратаря Галактики
», известный режиссёр и продюсер Джаник Файзиев
присоединится к команде топ-менеджеров Okko в качестве генерального продюсера, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.
«Я рада приветствовать Джаника Файзиева в Okko. Уверена, что его огромный и разноплановый опыт в качестве режиссёра, сценариста и продюсера позволят нам создавать продукты самого высокого уровня, которые завоюют любовь имеющейся аудитории и привлекут новых зрителей. Джаник один из лучших профессионалов в индустрии, и я думаю, что его приход в Okko придаст нашему мультимедийному сервису новый драйв и будет способствовать генерации перспективных идей», —
прокомментировала назначение Файзиева старший вице-президент, руководитель индустрии рекламы и медиа Сбера/Генеральный директор Rambler Group Татьяна Доброхвалова
.
В понедельник, 25 января, стало известно
, что новым гендиректором Okko стал Максим Евдокимов
, работавший на платформе директором по продукту с декабря 2020 года. Олег Манжа
, назначенный на позицию руководителя «Okko Спорт», ранее занимал пост директора по маркетингу этого подразделения.
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