Приквел «Ведьмака» возглавит Джоди Тёрнер-Смит

Найдена актриса на главную роль в приквеле « Ведьмака » от Netflix. Согласно Deadline Джоди Тёрнер-Смит в сериале «» (The Witcher: Blood Origin) станет воительницей Эйли.События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету Эйли бросает свой клан и королеву, чтобы стать кочевницей-музыкантшей. Но наступившие тёмные времена заставляют её вернуться к военному ремеслу в поисках мести и искупления. В сериале также ожидается появление первого ведьмака.Приквел будет состоять из шести эпизодов. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский выступит в качестве креативного консультанта. Шоураннером числится, работающий над оригиналом с Генри Кавиллом Лорен Шмидт Хиссрих выступает в качестве исполнительного продюсера.Помимо двух сериалов, в производстве также находится аниме «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf), посвящённое Весемиру.