Приквел «Ведьмака» возглавит Джоди Тёрнер-Смит

Найдена актриса на главную роль в приквеле «Ведьмака
» от Netflix. Согласно Deadline
, Джоди Тёрнер-Смит
в сериале «Ведьмак: Происхождение крови
» (The Witcher: Blood Origin) станет воительницей Эйли.
События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету Эйли бросает свой клан и королеву, чтобы стать кочевницей-музыкантшей. Но наступившие тёмные времена заставляют её вернуться к военному ремеслу в поисках мести и искупления. В сериале также ожидается появление первого ведьмака.
Приквел будет состоять из шести эпизодов. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский
выступит в качестве креативного консультанта. Шоураннером числится Деклан де Барра
, работающий над оригиналом с Генри Кавиллом
. Лорен Шмидт Хиссрих
выступает в качестве исполнительного продюсера.
Помимо двух сериалов, в производстве также находится аниме «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf), посвящённое Весемиру.
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