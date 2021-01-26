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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Приквел «Ведьмака» возглавит Джоди Тёрнер-Смит

26 января
2021 год

Новости кино >>
26 января 2021
Найдена актриса на главную роль в приквеле «Ведьмака» от Netflix. Согласно Deadline, Джоди Тёрнер-Смит в сериале «Ведьмак: Происхождение крови» (The Witcher: Blood Origin) станет воительницей Эйли.

События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету Эйли бросает свой клан и королеву, чтобы стать кочевницей-музыкантшей. Но наступившие тёмные времена заставляют её вернуться к военному ремеслу в поисках мести и искупления. В сериале также ожидается появление первого ведьмака.


Приквел будет состоять из шести эпизодов. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский выступит в качестве креативного консультанта. Шоураннером числится Деклан де Барра, работающий над оригиналом с Генри Кавиллом. Лорен Шмидт Хиссрих выступает в качестве исполнительного продюсера.

Помимо двух сериалов, в производстве также находится аниме «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf), посвящённое Весемиру.
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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

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