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Второй сезон «Реализации» с Дмитрием Паламарчуком стартует 3 февраля

26 января
2021 год

Новости кино >>
26 января 2021
На НТВ 3 февраля в 21.20 состоится премьера второго – 24-серийного – сезона остросюжетного детектива «Реализация» с Дмитрием Паламарчуком в роли подполковника полиции Андрея Красавца, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон «Реализации» с Дмитрием Паламарчуком стартует 3 февраля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Реализация», вышедшая в эфир НТВ весной 2019 года, рассказывала об опытном розыскнике Андрее Красавце, которого из-за конфликта с криминальными авторитетами перевели из Великого Новгорода в Петербург. На новом месте он просто хотел тихо дослужиться до пенсии, но неожиданно оказался в центре «разборки» между авторитетом Дмитрием Яшиным (Эдуард Флёров) и собственными коллегами по отделу.

В продолжении главный герой продолжает руководить отделом уголовного розыска УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга. К нему в отдел новым опером назначен полицейский из Колпино, майор Виктор Бездарь (Сергей Яценюк), что опять вызывает шутки в адрес оперативника. Красавец так и не получил обещанное генералом Трубилиным (Сергей Паршин) место в Главке. Предложенная ему должность в ходе служебных интриг досталась сыну советника губернатора Леониду Галкину (Михаил Тарабукин), что привело к конфликту между бывшими коллегами. Но после того, как в городе один за другим погибают несколько полицейских, обоим приходится забыть взаимные обиды и объединить свои усилия в розыске серийного убийцы.



«Андрей уже не тот, что был в первом сезоне. Он уже не летит впереди всех с шашкой наголо. Он понимает, что те игры, в которые ему приходится играть, требуют ума и холодного расчёта. Но при этом он остаётся таким же честным человеком, каким и был. Если где-то есть несправедливость, Красавец не может пройти мимо. В этом и его сила, и причина его бед. В новых сериях мы постарались сохранить те вещи, которые понравились зрителю в первом сезоне. Мой герой так же будет объединять новеллы из жизни разных персонажей, принимая участие в их непростой жизни», – рассказал Дмитрий Паламарчук.
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Второй сезон «Реализации» с Дмитрием Паламарчуком стартует 3 февраля фотографии
Второй сезон «Реализации» с Дмитрием Паламарчуком стартует 3 февраля фотографии
Второй сезон «Реализации» с Дмитрием Паламарчуком стартует 3 февраля фотографии
Второй сезон «Реализации» с Дмитрием Паламарчуком стартует 3 февраля фотографии
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