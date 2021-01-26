Телевизионная премьера «Шерлока в России» состоится на ТНТ

На ТНТ 8 февраля в 21.00 состоится телевизионная премьера детективного сериала «Шерлок в России», сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету Лондон образца 19-го века живёт в страхе перед маньяком Джеком-Потрошителем. Надежда только на Шерлока Холмса, который решает ловить преступника на живца и переодевается в женскую одежду. Маньяк клюёт, однако в суровой схватке детектив всё же упускает его, успев заметить в руках Потрошителя бухарский нож. Стало быть, в деле есть русский след. Шерлок отправляется в Петербург, где его, сторонника дедукции и доказательных методов расследования, никто не ждёт. Для полицейского Трудного его рекомендательные письма из Англии – всё равно, что мухобойки. Загадочный и циничный обер-полицмейстер Знаменский ставит Холмсу палки в колёса и хочет свалить на него все незакрытые дела. И только мизантропичный доктор Карцев, у которого Шерлок снял комнату, проникается к сыщику сочувствием и становится его проводником по трущобам Российской Империи. В каждом эпизоде Холмс и Карцев будут распутывать изощрённые преступления и противостоять русскому народному разгильдяйству.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Шерлок в России» снят с уважением к первоисточнику и знаменитым на весь мир экранизациям «шерлокианы». Доктор Карцев (Владимир Мишуков) здесь негласно занимает роль главного помощника Холмса – Доктора Ватсона. Сначала герои, как и в романах Конан Дойля, не принимают друг друга, но постепенно становятся настоящими друзьями. Непутёвый Лавр Сидорович Трудный (Павел Майков) из управления полиции – это инспектор Лестрейд из Скотленд-Ярда. На роль Ирэн Адлер, женщины, однажды сумевшей разгадать замысел Шерлока, претендует учительница Софья Касаткина (Ирина Старшенбаум). Ну а «русский Мориарти» — это Пётр Порфирьевич Знаменский (Константин Богомолов). За новизну в сериале отвечают нетривиальное музыкальное оформление, новые неожиданные черты в характере Шерлока, мастерски переданные Максимом Матвеевым, и любовная линия.
Спродюсировали «Шерлока в России» одноимённая студия видеосервиса START и продюсерская компания «Среда», а сценарий написал Олег Маловичко.
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