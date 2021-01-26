Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Телевизионная премьера «Шерлока в России» состоится на ТНТ

26 января
2021 год

Новости кино >>
26 января 2021
На ТНТ 8 февраля в 21.00 состоится телевизионная премьера детективного сериала «Шерлок в России», сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету Лондон образца 19-го века живёт в страхе перед маньяком Джеком-Потрошителем. Надежда только на Шерлока Холмса, который решает ловить преступника на живца и переодевается в женскую одежду. Маньяк клюёт, однако в суровой схватке детектив всё же упускает его, успев заметить в руках Потрошителя бухарский нож. Стало быть, в деле есть русский след. Шерлок отправляется в Петербург, где его, сторонника дедукции и доказательных методов расследования, никто не ждёт. Для полицейского Трудного его рекомендательные письма из Англии – всё равно, что мухобойки. Загадочный и циничный обер-полицмейстер Знаменский ставит Холмсу палки в колёса и хочет свалить на него все незакрытые дела. И только мизантропичный доктор Карцев, у которого Шерлок снял комнату, проникается к сыщику сочувствием и становится его проводником по трущобам Российской Империи. В каждом эпизоде Холмс и Карцев будут распутывать изощрённые преступления и противостоять русскому народному разгильдяйству.

Телевизионная премьера «Шерлока в России» состоится на ТНТ
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Шерлок в России» снят с уважением к первоисточнику и знаменитым на весь мир экранизациям «шерлокианы». Доктор Карцев (Владимир Мишуков) здесь негласно занимает роль главного помощника Холмса – Доктора Ватсона. Сначала герои, как и в романах Конан Дойля, не принимают друг друга, но постепенно становятся настоящими друзьями. Непутёвый Лавр Сидорович Трудный (Павел Майков) из управления полиции – это инспектор Лестрейд из Скотленд-Ярда. На роль Ирэн Адлер, женщины, однажды сумевшей разгадать замысел Шерлока, претендует учительница Софья Касаткина (Ирина Старшенбаум). Ну а «русский Мориарти» — это Пётр Порфирьевич Знаменский (Константин Богомолов). За новизну в сериале отвечают нетривиальное музыкальное оформление, новые неожиданные черты в характере Шерлока, мастерски переданные Максимом Матвеевым, и любовная линия.

Спродюсировали «Шерлока в России» одноимённая студия видеосервиса START и продюсерская компания «Среда», а сценарий написал Олег Маловичко.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке
«Шерлок в России», «Хороший человек» и «Территория» включены в престижный международный рейтинг
Максим Матвеев в образе Шерлока Холмса ищет преступника в России
Завершена работа над «Шерлоком в России» с Максимом Матвеевым
Поиск по меткам
STARTТНТ
персоны
Константин БогомоловАртур Конан ДойльПавел МайковОлег МаловичкоМаксим МатвеевВладимир МишуковИрина Старшенбаум
фильмы
Шерлок в России

фотографии >>
Телевизионная премьера «Шерлока в России» состоится на ТНТ фотографии
Телевизионная премьера «Шерлока в России» состоится на ТНТ фотографии
Телевизионная премьера «Шерлока в России» состоится на ТНТ фотографии
Телевизионная премьера «Шерлока в России» состоится на ТНТ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Токарчук
25 января ушла из жизни актриса Ирина Токарчук.
Александр Шаляпин
24 января скончался актёр Александр Шаляпин.
Светлана Некипелова
22 января ушла из жизни актриса Светлана Некипелова.

День рождения >>

Дмитрий Бедерин
Анна Большова
Наталья Вавилова
Маргарита Володина
Юрис Жагарс
Владимир Матвеев
Андрей Руденский
Пётр Семак
Леонид Сенченко
Кэмерон Брайт
Скотт Гленн
Патрик Деваэр
Иржи Лабус
Лусия Мендес
Ласло Меншарош
Пол Ньюман
все родившиеся 26 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен