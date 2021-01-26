Сценаристке «Страны Лавкрафта» доверят постановку сиквела «Лары Крофт»

Режиссёрское кресло сиквела приключенческого фильма «Tomb Raider: Лара Крофт
» вместо заявленного ранее Бена Уитли
займёт дебютантка в полнометражном кино — сценаристка сериалов «Страна Лавкрафта
» и «Сыновья анархии
» Миша Грин
, уверяет Deadline
.
Сценарий к картине напишет сама Грин. К роли Лары Крофт вернётся Алисия Викандер
, воплотившая культовый образ в киноадаптации Tomb Rider
, вышедшей в 2018 году стараниями Роара Утхауга
по следам перезапуска знаменитой игровой серии, осуществлённого в 2013-м. Несмотря на многочисленную критику экранизация при производственном бюджете 94 млн долларов собрала в мировом прокате почти 275 млн.
В нулевые расхитительницей гробниц
в кинодилогии
поработала Анджелина Джоли
.
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