Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сценаристке «Страны Лавкрафта» доверят постановку сиквела «Лары Крофт»

26 января
2021 год

Новости кино >>
26 января 2021
Режиссёрское кресло сиквела приключенческого фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» вместо заявленного ранее Бена Уитли займёт дебютантка в полнометражном кино — сценаристка сериалов «Страна Лавкрафта» и «Сыновья анархии» Миша Грин, уверяет Deadline.

Сценаристке «Страны Лавкрафта» доверят постановку сиквела «Лары Крофт»
фото: comicbook.com

Сценарий к картине напишет сама Грин. К роли Лары Крофт вернётся Алисия Викандер, воплотившая культовый образ в киноадаптации Tomb Rider, вышедшей в 2018 году стараниями Роара Утхауга по следам перезапуска знаменитой игровой серии, осуществлённого в 2013-м. Несмотря на многочисленную критику экранизация при производственном бюджете 94 млн долларов собрала в мировом прокате почти 275 млн.

В нулевые расхитительницей гробниц в кинодилогии поработала Анджелина Джоли.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бен Уитли назначен режиссёром сиквела «Лары Крофт»
Найден сценарист для продолжения «Tomb Raider: Лара Крофт»
Поиск по меткам
игры
персоны
Алисия ВикандерАнджелина ДжолиБен Уитли
фильмы
Лара КрофтЛара Крофт: Расхитительница гробницЛара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизниСтрана ЛавкрафтаСыновья Анархии

анонс

Скорбим

Ирина Токарчук
25 января ушла из жизни актриса Ирина Токарчук.
Александр Шаляпин
24 января скончался актёр Александр Шаляпин.
Светлана Некипелова
22 января ушла из жизни актриса Светлана Некипелова.

День рождения >>

Дмитрий Бедерин
Анна Большова
Наталья Вавилова
Маргарита Володина
Юрис Жагарс
Владимир Матвеев
Андрей Руденский
Пётр Семак
Леонид Сенченко
Кэмерон Брайт
Скотт Гленн
Патрик Деваэр
Иржи Лабус
Лусия Мендес
Ласло Меншарош
Пол Ньюман
все родившиеся 26 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен