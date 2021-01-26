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Disney приобрёл права на показ «Перевала Дятлова» в Германии

26 января
2021 год

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26 января 2021
Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ «Перевала Дятлова» Евгения Никишова и Валерия Федоровича у дистрибьюторской компании BETA Film для показа на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, ответственной за производство сериала.

Disney приобрёл права на показ «Перевала Дятлова» в Германии

«Перевал Дятлова», повествующий о драматических событиях зимы 1959 года, также был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Осенью 2020-го «Перевал Дятлова» с успехом прошёл в эфире телеканал ТНТ и на видеоплатформе PREMIER. По итогам года кинокритики назвали его лучшим сериалом 2020 года (по опросу сайта Кино-Театр.Ру). Он также включён в топы лучших сериалов 2020 по версии Кино.mail.ru, «Российской газеты», Кинопоиска, «Медузы», Afisha.ru, Vokrug.TV, Igromania.ru и других.
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