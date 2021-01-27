Людмила Загорская вернулась к роли «Проводницы»

С 1 февраля в 14.30 по будням на «Dомашнем» зрители смогут посмотреть премьеру нового сезона многосерийной мелодрамы «Проводница». Главную роль – неунывающей сотрудницы железной дороги Ольги Богачёвой – сыграла актриса Людмила Загорская, уточняет пресс-служба телеканала.
В продолжении сериала Ольга переходит в другую бригаду, но остаётся верна себе: профессия проводницы обязывает не только разносить чай и постельное белье по вагону, но и уметь находить контакт с людьми. Пассажиры часто проникаются к ней доверием, делятся с Ольгой своими проблемами и радостями, спрашивают совета. И тогда ей приходится выступать ещё и в качестве психолога.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
В новом сезоне к Ольге присоединится её двоюродная сестра Марина (Ася Калинина). Также главной героине придётся строить рабочие отношения с начальником поезда Петром Фёдоровичем Найдёновым (Антон Морозов), человеком суровым и непростым. Случится у Ольги и служебный роман, на который она была совершенно не настроена.
По словам Людмилы Загорской, «в этом сезоне зрителей ждёт много любовных историй с хорошим концом, а также знакомство с новыми героями. Главное же, что у моей героини тоже появится шанс влюбиться и устроить личную жизнь. С кем? Смотрите премьеру на Dомашнем».
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