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«Сны Алисы» включены в топ лучших сериалов Berlinale Series Market

27 января
2021 год

Новости кино >>
27 января 2021
«Сны Алисы» продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова стали единственным проектом из России, включённым в топ самых интересных сериалов с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство телешоу.

«Сны Алисы» будут эксклюзивно представлены международной аудитории в Германии вместе с 11 другими проектами со всего мира, также получившими премиальный статус Berlinale Series Market Selects («Выбор Berlinale Series Market»). В их числе – испанский сериал Alive and Kicking от сценариста «Красных браслетов» Альберто Эспинозы, британский Finding Alice режиссёра-номинанта на «Оскар» Роджера Голдби, датский Grow с участием Ларса Миккельсена, а также телешоу из Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Австралии и Канады.

«Сны Алисы» включены в топ лучших сериалов Berlinale Series Market

Новый многосерийный мистический триллер рассказывает о старшекласснице из маленького северного городка, где действуют свои негласные правила. У 17-летней Алисы проблемы с приёмной матерью и в школе, а ещё ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из дома, но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал? Режиссёр сериала – Андрей Джунковский. В главной роли – Алина Гвасалия. В сериале также можно будет увидеть Екатерину Вилкову, Дениса Шведова, Александру Ребенок и Дарью Екамасову. Премьера состоится на ТВ-3.

Berlinale Series Market & Conference – сериальный кинорынок и специальное индустриальное событие Международного кинофестиваля в Берлине, организованное совместно представителями European Film Market, Berlinale Co-Production Market и Berlinale Talents. В 2021-м кинорынок состоится в седьмой раз и пройдёт в онлайн-формате со 2 по 5 марта.
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