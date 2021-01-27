«Сны Алисы» включены в топ лучших сериалов Berlinale Series Market

«Сны Алисы
» продюсеров Валерия Федоровича
и Евгения Никишова
стали единственным проектом из России, включённым в топ самых интересных сериалов с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство телешоу.
«Сны Алисы» будут эксклюзивно представлены международной аудитории в Германии вместе с 11 другими проектами со всего мира, также получившими премиальный статус Berlinale Series Market Selects («Выбор Berlinale Series Market»). В их числе – испанский сериал Alive and Kicking от сценариста «Красных браслетов
» Альберто Эспинозы
, британский Finding Alice режиссёра-номинанта на «Оскар» Роджера Голдби
, датский Grow с участием Ларса Миккельсена
, а также телешоу из Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Австралии и Канады.
Новый многосерийный мистический триллер рассказывает о старшекласснице из маленького северного городка, где действуют свои негласные правила. У 17-летней Алисы проблемы с приёмной матерью и в школе, а ещё ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из дома, но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал? Режиссёр сериала – Андрей Джунковский
. В главной роли – Алина Гвасалия
. В сериале также можно будет увидеть Екатерину Вилкову
, Дениса Шведова
, Александру Ребенок
и Дарью Екамасову
. Премьера состоится на ТВ-3.
Berlinale Series Market & Conference – сериальный кинорынок и специальное индустриальное событие Международного кинофестиваля в Берлине, организованное совместно представителями European Film Market, Berlinale Co-Production Market и Berlinale Talents. В 2021-м кинорынок состоится в седьмой раз и пройдёт в онлайн-формате со 2 по 5 марта.
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