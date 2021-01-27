Андрей Бурковский помогает людям договориться в трейлере сериала «Медиатор»

В сети появился тизер-трейлер оригинального сериала Start «Медиатор
» режиссёра Артёма Аксененко
(«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
»).
Главный герой сериала Андрей Павлов – профессиональный переговорщик. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает – за очень большие деньги. Удивительную способность к перевоплощению Павлов развил в детстве — это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.
«У нас уже есть опыт работы с видеосервисом START, что означает уверенный шаг в уже изведанном направлении
, — считает Артём Аксененко. — Охотно принимаю предложения о сотрудничестве с независимыми платформами, поскольку ни для зрителя, ни для производственника сегодня уже не является новостью и секретом, что это более пластичное и свободное поле для деятельности и выражения поставленных целей и задач
».
Главные роли в проекте сыграли Андрей Бурковский
, Юлия Пересильд
, Дарья Мороз
, Ирина Старшенбаум
, Виктория Толстоганова
, Евгения Симонова
, Дарья Мельникова
, Даниил Воробьев
, Марьяна Спивак
, Дарья Жовнер
, Антон Кузнецов
, Анна Шепелева
, Таисия Калинина
, Анастасия Микульчина
, Егор Заховаев
, Кирилл Зайцев
, Владимир Капустин
, Анна Каменкова
и Елена Панова
.
«Когда я прочитал сценарий, понял – роль блестящая
, — признаётся Андрей Букрковский. — Это психологическая драма, в ней нужно действовать монологами. Мой герой – обычный парень, работал в баре, ему необходимо было общение, это привело его в переговорщики. У него такой талант к коммуникации, которому трудно научить, он работает по наитию. Иногда моему персонажу приходится говорить другим героям слова, за которые его ненавидят. Думаю, иногда зрители будут удивляться: «Зачем он это делает»? Но они увидят – он был прав
».
Съемки 16 эпизодов «Медиатора
» завершились в Москве в декабре 2020 года. Дата премьеры пока не сообщается.
обсуждение >>