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Андрей Бурковский помогает людям договориться в трейлере сериала «Медиатор»

27 января
2021 год

Новости кино >>
27 января 2021
В сети появился тизер-трейлер оригинального сериала Start «Медиатор» режиссёра Артёма АксененкоЧемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»).


Главный герой сериала Андрей Павлов – профессиональный переговорщик. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает – за очень большие деньги. Удивительную способность к перевоплощению Павлов развил в детстве — это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.

«У нас уже есть опыт работы с видеосервисом START, что означает уверенный шаг в уже изведанном направлении, — считает Артём Аксененко. — Охотно принимаю предложения о сотрудничестве с независимыми платформами, поскольку ни для зрителя, ни для производственника сегодня уже не является новостью и секретом, что это более пластичное и свободное поле для деятельности и выражения поставленных целей и задач».

Андрей Бурковский помогает людям договориться в трейлере сериала «Медиатор»

Главные роли в проекте сыграли Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельникова, Даниил Воробьев, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Антон Кузнецов, Анна Шепелева, Таисия Калинина, Анастасия Микульчина, Егор Заховаев, Кирилл Зайцев, Владимир Капустин, Анна Каменкова и Елена Панова.

«Когда я прочитал сценарий, понял – роль блестящая, — признаётся Андрей Букрковский. — Это психологическая драма, в ней нужно действовать монологами. Мой герой – обычный парень, работал в баре, ему необходимо было общение, это привело его в переговорщики. У него такой талант к коммуникации, которому трудно научить, он работает по наитию. Иногда моему персонажу приходится говорить другим героям слова, за которые его ненавидят. Думаю, иногда зрители будут удивляться: «Зачем он это делает»? Но они увидят – он был прав».

Съемки 16 эпизодов «Медиатора» завершились в Москве в декабре 2020 года. Дата премьеры пока не сообщается.
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Андрей Бурковский помогает людям договориться в трейлере сериала «Медиатор» фотографии
Андрей Бурковский помогает людям договориться в трейлере сериала «Медиатор» фотографии
Андрей Бурковский помогает людям договориться в трейлере сериала «Медиатор» фотографии
Андрей Бурковский помогает людям договориться в трейлере сериала «Медиатор» фотографии
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