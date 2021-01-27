Мила Сивацкая улетит на Мальдивы

В Москве стартовали съёмки 21-серийного пятого сезона сериала «Гранд». Согласно пресс-службе START, кроме съёмок в уже знакомых фанатам локациях, группу ждёт солнечная экспедиция на Мальдивские острова. Премьера состоится на видеосервисе в первом полугодии 2021 года.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Ксюша оставит кресло генерального менеджера и улетит наслаждаться красивейшими пейзажами. Главный вопрос сезона – смогут ли Ксюша и Юра выдержать это испытание, ведь отношения на расстоянии – это не просто. Особенно когда рядом с одним из героев оказывается бывшая любовь. А Лев Глебович, наконец, узнает, какой недуг терзает его все эти годы. Он будет искать главную любовь своей жизни и найдёт её... аж два раза.
«Я очень рада съёмкам на Мальдивах, это такой подарок! Я никогда там не была, но уверена, что будет очень красиво и здорово – загар, океан… Это очень классно, — рассказывает Мила Сивацкая. — В новом сезоне стоит ждать стильно одетую Ксюшу, а также развитие её отношений с Юрой. Мы увидим их совместный быт. Будет и весело, и мило. Думаю, зрителям понравится. Ксюша в первых сезонах была очень амбициозной девочкой, готовой на всё ради своей цели. Поначалу она меня даже раздражала, но со временем героиня повзрослела и стала мне во многом близка. Ксюша – здоровая феминистка. Карьеристка, но при этом не забывает про личную жизнь, не пытается в отношениях быть сильнее мужчины. К пятому сезону она наконец превращается из девочки в девушку, перед нами уже Ксения Борисовна, а не маленькая "симпапулька", как её называл владелец отеля Лев Глебович».
По словам Александра Соколовского, «если поклонники "Гранда" соскучились по пикантным сценам, то в пятом сезоне их будет предостаточно. Юра наконец-то разрешит себе любить, у него пропадёт его холодность и циничность, появятся в жизни яркие эмоции. Любовь красит человека, но ему придётся серьёзно побороться за неё – в новом сезоне Юру ждут неожиданный привет из прошлого и отношения на расстоянии. В моей жизни были отношения на расстоянии, и у меня, к сожалению, отрицательный опыт – это сложно, но мы верим в Юру и Ксюшу. В пятом сезоне появится достаточно много новых персонажей, которые будут очень сильно влиять на жизнь любимых героев. Не хочется раскрывать всей интриги, но у нас будет новый любовный треугольник».
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