Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вновь окажутся на «Холодных берегах»

Режиссёр Сергей Комаров приступил к съёмкам сериала «Холодные берега. Возвращение» по заказу телеканала «Россия». Это второй сезон остросюжетной драмы «Холодные берега», премьера которой состоялась 14 октября 2019 года. Работа над новыми сериями пройдёт в течение трёх месяцев в Рыбинске и Москве, которые на экране превратятся в вымышленный город Озёрск. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Star Media, отвечающей за производство сериала.
По словам Сергея Комарова, работавшего и над первым сезоном, он «ни разу не снимал историй с продолжением и в этот раз решил попробовать. Мне показался интересным тот вариант развития сюжета, который предложили авторы. Если помните, в финале первого сезона стоит убедительная и окончательная точка, однако сценаристы нашли очень интересный ход. Уверен, зрителей заинтригует продолжение сериала! События первого сезона стали огромным потрясением для нашей героини. Она ушла из полиции и стала психологом. Алина пытается заново выстроить свою жизнь, но спустя пять лет в Озёрске вновь начинает орудовать маньяк».
В новом сезоне героине Екатерины Вилковой Алине Новинской предстоит встреча с преступником, который жестоко расправляется с её близкими людьми. Подбираясь к маньяку шаг за шагом, Алине открывается страшная правда об убийце.
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