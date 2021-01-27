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«Паразитов» Пон Джун Хо впервые покажут на российском телевидении

27 января
2021 год

Новости кино >>
27 января 2021
ТВ-3 первым из всех российских каналов покажет неанглоязычную картину, впервые в истории кино удостоенную премии «Оскар» в категории «Лучший фильм». Согласно пресс-службе телеканала, южнокорейская драма Пон Джун Хо «Паразиты», награждённая «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, стала одним из самых громких мировых кинохитов последних лет. Среди поклонников ленты – Мартин Скорсезе, Райан Рейнольдс, Барак Обама и Илон Маск. Фильм будет показан на ТВ-3 29 января в 22:00.

«Паразитов» Пон Джун Хо впервые покажут на российском телевидении
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Зрителям поведают о семействе Ким – живущих в подвале бедняках, перебивающихся случайными заработками. Однажды друг семьи предлагает старшему сыну Кимов работу репетитором английского языка в богатой семье Паков. Подделав с помощью сестры диплом престижного вуза, герой без труда получает работу – и вот в его голове уже зреет план, как пристроить сюда же сестру. Благодаря находчивости и наглости Кимы один за другим перебираются в роскошный особняк, а богатые и беззаботные Паки даже не представляют, что приютили у себя целое семейство.

После показа «Паразитов» в Каннах зрители устроили его создателям рекордные 20-минутные стоячие овации. Драма с элементами комедии и триллера парадоксальным образом раскрывает особенности современного социального неравенства и последствия, к которым ведут безобидные и, казалось бы, будничные противоречия. Пон Джун Хо в одном из интервью заметил, что его фильм – «комедия без клоунов и трагедия без злодеев». Актуальность и точность режиссёрских наблюдений доказывает сама жизнь и те вспышки насилия и протестные события, которые в последние годы охватили даже внешне самые благополучные страны. Неслучайно эта корейская картина получила невероятное количество международных признаний и наград, среди которых «Золотой глобус», призы гильдий киноактёров и сценаристов США, BAFTA и «Сезар».
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«Паразитов» Пон Джун Хо впервые покажут на российском телевидении фотографии
«Паразитов» Пон Джун Хо впервые покажут на российском телевидении фотографии
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