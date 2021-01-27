«Паразитов» Пон Джун Хо впервые покажут на российском телевидении

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Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вновь окажутся на «Холодных берегах»

27 января

«Сны Алисы» включены в топ лучших сериалов Berlinale Series Market

Это единственный российский проект, принятый для участия в кинорынке Берлинского кинофестиваля, который пройдёт со 2 по 5 марта.