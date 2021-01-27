Сериал «За час до рассвета» с Константином Хабенским стартует 16 февраля

«"За час до рассвета" — прежде всего история про людей, про характеры, про судьбы и про близкие каждому человеку ценности, про дружбу и предательство, любовь и верность. При этом здесь лихо закрученный сюжет с яркими и самобытными персонажами. И главная интрига — это психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского. Один прошёл войну, для него всё чётко — по ту сторону фронта фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне ничем не отличается от него самого. Оба борются со злом, но представляют его по-разному. И каждый уверен, что именно он знает, что есть зло. И поверьте, переменных в уравнении гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд», — признался режиссёр.
Действие сериала разворачивается в 1946 году. Молодой лейтенант Денис Журавлёв (Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко (Хабенский) — человека с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой. Журавлёв как раз вовремя: ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он поймёт, что война в мирное время ещё запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов. Здесь чуть ли не каждый под подозрением.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«Сегодня мы просто обязаны обращаться к современному языку повествования, потому что и технологии другие, и зритель насмотренный. Казалось бы, у нас есть замечательные примеры таких детективов, как "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидация". Но, как ни странно это прозвучит, нам совсем не хотелось быть похожими на эти проекты. А в качестве визуального референса скорее приняли гангстерскую драму "Острые козырьки". В общем, мы искали свой стиль, поэтому наш сериал легко узнать даже по одному кадру. Рассказ о послевоенном времени именно в такой интерпретации — интересный эксперимент для нас», — говорит Игорь Зайцев.
Работа над сериалом заняла полтора года. Из-за пандемии съёмки пришлось прервать на три месяца. Большая часть детектива снималась в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье. Также съёмки проходили в Твери, в знаменитом Морозовском городке (Двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького закрытого городка. Этот историко-архитектурный комплекс включает пятьдесят зданий из красного кирпича, построенных для «Тверской мануфактуры» известного мецената Саввы Морозова. Во Дворе Пролетарки больше всего сцен актёры сыграли в казарме «Париж», которая на время превратилась в конспиративную квартиру.
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