Не стало Юрия Лахина

Не стало заслуженного артиста РСФСР, популярного советского и российского актёра кино, театра и телевидения Юрия Лахина
. Ему было 68 лет. Одним из первых печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook
драматург Николай Коляда
.
«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл всё. Кто из старшего поколения не помнит его "Дикаря"? Они играли спектакль с Таней Малягиной», —
говорится в сообщении Коляды. Согласно Е1.ru
, актёр переболел COVID-19 в декабре, но позднее на КТ врачи обнаружили осложнения заболевания, после чего его госпитализировали, и около месяца он находился в больнице.
Юрий Николаевич Лахин
родился 23 июля 1952 года в Запорожье. В 1978-м окончил Свердловское театральное училище, а в 1986-м заочно окончил актёрский факультет Свердловского театрального института. Играл на сценах Свердловского академического театра драмы
, Московского театра на Покровке
и «Сатирикона
», в чьей труппе состоял с 1996-го.
В кино дебютировал прославившей его ролью Василия Кружилина в «Вечном зове
». Всего на счету Юрия Лахина более 40 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Антикиллер
», «Тайный знак
», «Громовы
», «Ликвидация
», «Исаев
», «Высоцкий. Спасибо, что живой
», «Сын отца народов
», «Молодёжка
» и «Верни мою любовь
». Лауреат премии за лучшую мужскую роль на Всесоюзном фестивале современной пьесы и премии А. Папанова за лучшую мужскую роль на фестивале русской комедии.
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