Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Не стало Юрия Лахина

27 января
2021 год

Новости кино >>
27 января 2021
Не стало заслуженного артиста РСФСР, популярного советского и российского актёра кино, театра и телевидения Юрия Лахина. Ему было 68 лет. Одним из первых печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook драматург Николай Коляда.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл всё. Кто из старшего поколения не помнит его "Дикаря"? Они играли спектакль с Таней Малягиной», — говорится в сообщении Коляды. Согласно Е1.ru, актёр переболел COVID-19 в декабре, но позднее на КТ врачи обнаружили осложнения заболевания, после чего его госпитализировали, и около месяца он находился в больнице.


Юрий Николаевич Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. В 1978-м окончил Свердловское театральное училище, а в 1986-м заочно окончил актёрский факультет Свердловского театрального института. Играл на сценах Свердловского академического театра драмы, Московского театра на Покровке и «Сатирикона», в чьей труппе состоял с 1996-го.

В кино дебютировал прославившей его ролью Василия Кружилина в «Вечном зове». Всего на счету Юрия Лахина более 40 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Антикиллер», «Тайный знак», «Громовы», «Ликвидация», «Исаев», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Сын отца народов», «Молодёжка» и «Верни мою любовь». Лауреат премии за лучшую мужскую роль на Всесоюзном фестивале современной пьесы и премии А. Папанова за лучшую мужскую роль на фестивале русской комедии.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ирина_сан   27.01.2021 - 16:57
Очень жаль......яркий, запоминающийся актер. Достал уже этот ковид, все списывают на него. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Николай Коляда (II)Юрий ЛахинТатьяна Малягина
фильмы
АнтикиллерВерни мою любовьВечный зовВысоцкий. Спасибо, что живойГромовыИсаевЛиквидацияМолодёжкаСын отца народовТайный знакТайный знак-2. Возвращение хозяинаТайный знак-3. Формула счастья
театры
"Сатирикон""Театр на Покровке"Свердловский театр драмы

фотографии >>
«Вечный зов»
«Ликвидация»
«Вечный зов»
на театральной сцене
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

Скорбим

Юрий Лахин
27 января ушёл из жизни актёр Юрий Лахин.
Андрей Болсунов
27 января ушёл из жизни актёр Андрей Болсунов.
Виталий Соколовский
27 января ушёл из жизни актёр Виталий Соколовский.
Ирина Токарчук
25 января ушла из жизни актриса Ирина Токарчук.
Александр Шаляпин
24 января скончался актёр Александр Шаляпин.
Светлана Некипелова
22 января ушла из жизни актриса Светлана Некипелова.

День рождения >>

Михаил Барышников
Александр Бордуков
Лилия Климова
Виктор Косых
Василий Лыкшин
Анастасия Пронина
Варвара Рыжова
Диана Шпак
Герман Юшко
Трой Донахью
Розамунд Пайк
Донна Рид
Мими Роджерс
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
Вилли Фрич
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен