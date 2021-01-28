«Хороший человек» и «Содержанки» отправятся в Австралию

Видеосервис START подписал соглашение с французской компанией Oble: дистрибьютор будет эксклюзивно представлять права на показ и формат сериала «Содержанки» по всему миру, сообщает пресс-служба видеосервиса.
В рамках сотрудничества уже состоялась первая сделка: права на показ сериала, а также другого проекта START «Хороший человек» проданы платформе Walter Presents для показа в Австралии и Новой Зеландии. Срок действия контракта — 3 года, за Walter Presents сохраняется возможность продления договора. Также права на показ сериала «Содержанки» приобрел один из крупнейших южнокорейских медиахолдингов — CJE&M.
«Мы очень рады продолжению нашего сотрудничества с Oble. Сериал "Содержанки" уже стал по-настоящему международным брендом и теперь вошел в линейку лучшего премиального контента от Walter Presents, который был отобран для запуска одноименного сервиса в Австралии, в партнерстве с крупнейшей стриминговой платформой Stan. Особенно приятно видеть тенденцию, что контентом интересуются не только в Европе (ранее "Содержанки" были проданы во Францию, Англию, Германию и другие страны), но и на азиатском рынке. Впервые крупнейший игрок Южной Кореи CJ&EM приобрел и подписал соглашение сразу на все сезоны сериала. Для российского проекта это первый подобный кейс в рамках сотрудничества с южнокорейским медиахолдингом», — говорит вице-президент по международным продажам холдинга START Дарья Бондаренко.
Сериал «Хороший человек» вышел на START осенью 2020 года, сделка с Walter Presents — первое приобретение девятисерийного триллера Константина Богомолова зарубежной платформой.
«Напряженный, захватывающий и еще более страшный, когда понимаешь, что он основан на реальных событиях, "Хороший человек" — увлекательный психологический триллер по мотивам истории поимки самого кровавого российского серийного убийцы. Пропасть между тем, что на поверхности, и реальностью еще никогда не была столь шокирующей — зрителям нужно быть готовыми к тому, что оторваться от экрана будет невозможно», — отмечает основатель Walter Presents Уолтер Юззолино.
Walter Presents запустился в Австралии в начале этого года. Партнером стала площадка Stan, у которой более двух миллионов подписчиков, по количеству пользователей на этой территории ее опережает только Netflix. «Содержанки» были отобраны Walter Presents в стартовый пакет для запуска на этой территории.
В Новой Зеландии Walter сотрудничает с TVNZ on Demand. Сервис TVNZ on Demand, согласно исследованиям, по итогам 2019 года является самым популярным сервисом в Новой Зеландии, обгоняющим по количеству зрителей Netflix, Sky TV и другие стриминги. В рамках новой сделки сериал «Содержанки» эксклюзивно появится на платформе TVNZ.
Ранее права на показ «Содержанок» уже приобрели платформа Walter Presents в Великобритании и Ирландии, а также сервис Amazon Prime. Первый сезон «Содержанок» — киносериала о московском следователе Лене (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристке Даше (Софья Эрнст) — вышел на START в марте 2019-го и всего за месяц увеличил количество подписчиков START в три раза. Общее количество просмотров двух сезонов в подписке START составляет более 25 млн просмотров: более 15 млн из которых — у первого сезона, и более 10 млн — у второго. 15 октября 2020 года было объявлено о старте съемок третьего сезона «Содержанок», режиссером которого стал Юрий Мороз. Премьера третьего сезона намечена на первое полугодие 2021 года.
«Мы пристально следили за проектами START и с самого начала твердо верили в международный потенциал "Содержанок". "Хороший человек" уже дышит им в спину: это невероятно хорошо проработанный и спродюсированный сериал с отличным сценарием, обладающий всеми качествами, которые мы привыкли ожидать от продюсеров START и Yellow, Black and White. Мы очень рады, что теперь эти эффектные драмы смогут увидеть зрители в англоязычных странах благодаря партнерству с Walter Presents и в Южной Корее — благодаря CJ&EM», — подчеркивает соосновательница Oble Катя Сол.
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