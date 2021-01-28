Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вселенную «Игры престолов» могут расширить за счет анимационного сериала

28 января
2021 год

Новости кино >>
28 января 2021
Вселенную «Игры престолов» могут расширить за счет анимационного сериала для взрослых, сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на свои источники.

Вселенную «Игры престолов» могут расширить за счет анимационного сериала

По информации издания, сейчас компания WarnerMedia проводит встречи с авторами потенциального мультсериала для платформы HBO Max. Но никаких сделок пока не заключено, так что, возможно, никакого сериала и не будет, и фанатам придется довольствоваться приквелом «Дом дракона», выход которого запланирован на 2022 год, и адаптацией «Повестей о Дунке и Эгге», которая пока находится на начальном этапе разработки.

Ранее The Hollywood reporter – тоже со ссылкой на источники – сообщил, что HBO Max хочет сделать сериал по вселенной «Гарри Поттера». Однако затем представители стриминг-сервиса опровергли эту информацию.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария Гавриленко   28.01.2021 - 14:51
Что только ни делают с бедным сериалом, а ведь даже он закончился по мнению многих очень спорно, зачем дальше мучать произведение... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Игра престолов» обзаведётся ещё одним приквелом
«Разочарование»-3: Фем-революция, стимпанк и однополая любовь
Гвендолин Кристи получила роль в сериале «Песочный человек»
Российские онлайн-кинотеатры отчитались за просмотры во время новогодних праздников
«Холоп», «Паразиты» и «Текст» стали самыми просматриваемыми фильмами в Okko
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: Чуи, уходи с баркаса
Роберт Ингланд разберётся с «Очень странными делами»
Великая синтетика: Что «Мстители: Финал» рассказывают о массовой культуре, мире вокруг и каждом из нас
СМИ: Лина Хиди встречается с Марком Менчакой
Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения
Пэдди Консидайн сыграет одного из Таргариенов в приквеле «Игры престолов»
По мотивам вестерна «За пригоршню долларов» снимут сериал
Конан-варвар перебрался на Netflix
Роуз Лесли и Кит Харрингтон ожидают первенца
20 зарубежных сериалов осени: андроиды-атеисты, история рабства и «Фарго»
2020 – лучший год для зрителей, худший – для кино
Александр Гудков и Никита Кукушкин предстали в образе рептилоидов
Райан Рейнольдс испортил Zoom-вечеринку Хью Джекмана
Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа окажутся в мире «Дракулы» Брэма Стокера
24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность
фильмы
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2Гарри Поттер и кубок огняГарри Поттер и Орден ФениксаГарри Поттер и Принц-полукровкаГарри Поттер и тайная комнатаГарри Поттер и узник АзкабанаГарри Поттер и философский каменьИгра престолов

анонс

Скорбим

Юрий Лахин
27 января ушёл из жизни актёр Юрий Лахин.
Андрей Болсунов
27 января ушёл из жизни актёр Андрей Болсунов.
Виталий Соколовский
27 января ушёл из жизни актёр Виталий Соколовский.
Ирина Токарчук
25 января ушла из жизни актриса Ирина Токарчук.
Александр Шаляпин
24 января скончался актёр Александр Шаляпин.

День рождения >>

Ольга Арикова
Ольга Кабо
Алексей Консовский
Павел Крайнов
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Кирилл Столяров
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Элайджа Вуд
Ли Инглби
Марта Келлер
Юрген Цартманн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Девушка, подающая надежды
триллер
Великобритания, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен