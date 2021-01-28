Вселенную «Игры престолов
» могут расширить за счет анимационного сериала для взрослых, сообщает The Hollywood reporter
со ссылкой на свои источники.
По информации издания, сейчас компания WarnerMedia проводит встречи с авторами потенциального мультсериала для платформы HBO Max. Но никаких сделок пока не заключено, так что, возможно, никакого сериала и не будет, и фанатам придется довольствоваться приквелом «Дом дракона», выход которого запланирован на 2022 год, и адаптацией «Повестей о Дунке и Эгге», которая пока находится на начальном этапе разработки
.
Ранее The Hollywood reporter – тоже со ссылкой на источники – сообщил, что HBO Max хочет сделать сериал по вселенной «Гарри Поттера
». Однако затем представители стриминг-сервиса опровергли эту информацию.
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