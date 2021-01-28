Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль

»Организаторы Каннского кинофестиваля объявили новые сроки проведения смотра, который они по-прежнему хотят сделать не в популярном сейчас онлайн-формате, а в традиционном офлайне на набережной Круазетт.
фото: www.festival-cannes.com/John Tyson/Unsplash
«Как было объявлено осенью прошлого года, Каннский фестиваль оставляет за собой право изменить даты проведения в зависимости от развития ситуации в области здравоохранения в мире. 74-й фестиваль, первоначально запланированный на 11–22 мая 2021 года, теперь будет проходить с 6 по 17 июля 2021 года», – сказано в сообщении организаторов.
Предыдущий Каннский кинофестиваль, который должен был пройти в мае 2020 года, не состоялся в стандартном формате из-за пандемии коронавируса. Однако это не помешало организаторам объявить программу смотра. Продюсерам картин, которые прошли отбор экспертной комиссии, при этом было предложено либо отозвать свой фильм с правом вернуться на фестиваль 2021 года, либо оставить его в программе 2020-го и спокойно выйти в прокат или принять участие в других фестивалях. В итоге все фильмы несостоявшегося смотра – а это 56 картин – были забрендированы как участники официальной программы Каннского кинофестиваля. Призы в 2020-м не раздавались.
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