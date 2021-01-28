МТС Медиа вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения

МТС Медиа, дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, вступила в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), сообщает пресс-служба компании.
фото: Пресс-служба МТС Медиа
«С момента своего создания в 2019 году МТС Медиа наращивает свои производственные активы в достаточно быстрых темпах. На сегодняшний день у компании в производстве находится собственная линейка проектов, она развивает свою мультимедийную платформу и начала осуществлять прямые инвестиции в кино. Мы очень рады присоединению компании к альянсу членов АПКиТ. Уверен, что наши совместные усилия принесут в индустрию много полезного и качественно нового», — отмечает председатель АПКиТ и глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.
Напомним, что в ноябре прошлого года МТС Медиа объявила о старте программы прямых инвестиций в кино: от авторского до мейнстрима. В рамках программы рассматриваются заявки на инвестирование в кинокартины любого жанра. Процедуру отбора проектов в программу курирует контентный комитет МТС Медиа, состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова.
«Мы набираем обороты в киносериальной индустрии и производстве собственных продуктов, находимся в постоянном поиске принципиально новых жанров и форматов, работаем над программой прямых инвестиций в кино. В этом году мы продолжим активное развитие в данном направлении, и вступление в АПКиТ является важным шагом для нашего качественного взаимодействия с киноиндустрией», — комментирует генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.
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