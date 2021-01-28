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МТС Медиа вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения

28 января
2021 год

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28 января 2021
МТС Медиа, дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, вступила в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), сообщает пресс-служба компании.

МТС Медиа вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения
фото: Пресс-служба МТС Медиа

«С момента своего создания в 2019 году МТС Медиа наращивает свои производственные активы в достаточно быстрых темпах. На сегодняшний день у компании в производстве находится собственная линейка проектов, она развивает свою мультимедийную платформу и начала осуществлять прямые инвестиции в кино. Мы очень рады присоединению компании к альянсу членов АПКиТ. Уверен, что наши совместные усилия принесут в индустрию много полезного и качественно нового», — отмечает председатель АПКиТ и глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

В 2021 году МТС Медиа начнет выпуск собственных и со-продюсируемых проектов, среди которых дерзкое драмеди «Сцены из супружеской жизни», эротическая мелодрама «Клиника Счастья», триллер «Коса», остросюжетная психологическая драма «Хрустальный», комедии «Афера» и «Два», военная драма «ФАУ. Побег из ада», криминальная драма «Чиновница», документальные фильмы «Сахаров», «Дуров», «Кобзон», «Спросите Сталина». Оригинальный контент станет доступен широкой публике уже в текущем году: произведенные МТС Медиа сериалы обещают стать новыми и откровенными историями на волнующие зрителей темы и уже включены в подборки самых ожидаемых сериалов наступившего года. Также МТС Медиа продолжает создание совместных проектов с продюсерскими компаниями Бориса Хлебникова, Василия Сигарева, Ильи Куликова, Юрия Сапронова, Тимура Бекмамбетова, Александра Цекало и другими.

Напомним, что в ноябре прошлого года МТС Медиа объявила о старте программы прямых инвестиций в кино: от авторского до мейнстрима. В рамках программы рассматриваются заявки на инвестирование в кинокартины любого жанра. Процедуру отбора проектов в программу курирует контентный комитет МТС Медиа, состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова.

«Мы набираем обороты в киносериальной индустрии и производстве собственных продуктов, находимся в постоянном поиске принципиально новых жанров и форматов, работаем над программой прямых инвестиций в кино. В этом году мы продолжим активное развитие в данном направлении, и вступление в АПКиТ является важным шагом для нашего качественного взаимодействия с киноиндустрией», — комментирует генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.
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АфераДваКлиника счастьяКосаСцены из супружеской жизниФАУ-2. Побег из адаХрустальныйЧиновница

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МТС Медиа вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения фотографии
МТС Медиа вошла в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения фотографии
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