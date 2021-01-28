Замминистра культуры Сергей Обрывалин вновь будет курировать кинематограф

анонс

В 2021 году компания начнет выпуск собственных и сопродюсируемых проектов.

28 января

Вселенную «Игры престолов» могут расширить за счет анимационного сериала

Но, как и в случае с сериалом по вселенной Гарри Поттера, это не точно.