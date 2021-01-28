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Замминистра культуры Сергей Обрывалин вновь будет курировать кинематограф

28 января
2021 год

Новости кино >>
28 января 2021
Заместитель министра культуры Сергей Обрывалин вновь станет куратором отечественного кинематографа, соответствующими полномочиями он будет наделен с 1 февраля, сообщает газета «Ведомости».

Замминистра культуры Сергей Обрывалин вновь будет курировать кинематограф
фото: rbc.ru

Обрывалин родился 9 октября 1975-го. В 1998-м окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2008-м — Гарвардскую школу бизнеса. Кандидат технических наук. В 2012-м в Московском государственном техническом университете гражданской авиации защитил диссертацию на тему «Оценка качества функционирования радионавигационных и радиолокационных средств зоны аэропорта в условиях воздействия непреднамеренных электромагнитных помех». Работал в авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии», был членом совета директоров закрытого акционерного общества «Транспортная клиринговая палата». С апреля по сентябрь 2013-го занимал должность советника министра культуры РФ Владимира Мединского, после чего был назначен на пост директора департамента международного сотрудничества Министерства культуры РФ.

После того, как Министерство культуры РФ возглавила Ольга Любимова, Обрывалин был назначен первым заместителем министра. Он курировал департамент кинематографии ведомства, пока в апреле прошлого года на должности замминистра не пришел Максим Ксензов. В январе этого года чиновник покинул пост в рамках сокращения количества заместителей. Помимо кинематографа, который теперь достался Обрывалину, Ксензов также курировал цифровизацию культурной сферы.

В итоге, как отмечают источники «Ведомостей», вопросы цифровизации передадут в ведение заместителя министра Ольги Яриловой, при этом департамент информационного и цифрового развития будет упразднен — его функции будут переданы департаменту кинематографии, которым руководит экс-гендиректор «Москино» Светлана Максимченко. Представитель Минкультуры заявил «Ведомостям», что документ, в котором будет прописана новая структура ведомства, сейчас прорабатывается.
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