Не стало Василия Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену, актрису Ирину Купченко.
фото: Владимир Гердо/ТАСС
Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Войну Василий Лановой встретил семилетним мальчишкой, на Украине, в деревне Стрымба, куда он был отправлен к родителям отца с двумя сестрами за несколько дней до её начала. В 1950-х Лановой, всерьез не думающий о профессии актера, поступил в театральное училище имени Б.В. Щукина. Уже во время учебы он сыграл в фильме «Аттестат зрелости».
В 1956 году начинающему актёру предложили роль Павки Корчагина в одноименном фильме, который ставили на Киевской киностудии молодые режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов. Фильм «Павел Корчагин» получил призы на Московском международном кинофестивале в 1957 году и в 1958 году — на Всесоюзном.
Роль Павки Корчагина закрепила за актером амплуа героико-романтического плана.
После окончания училища Лановой стал актером Театра имени Евгения Вахтангова. В первые годы работы в театре актер был занят в романтических одноплановых ролях. Подлинным прорывом стала роль Калафа, которая убедительно доказала, что Василий Лановой — артист разноплановый. В Театре Вахтангова актер нашел и свою супругу – Ирину Купченко.
Всенародную популярность Лановому принесла роль верного долгу и чести офицера Ивана Вараввы в фильме «Офицеры». Тема героизма, борьбы, осознанного мужества, жизни на пределе возможности, стала одной из ведущих в творчестве Василия Ланового.
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