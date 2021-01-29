Две российские короткометражки вошли в конкурс фестиваля в Клермон-Ферране

Российские фильмы «Фабричная Этнография
» Анастасии Ксенофонтовой
и «Хозяйка медной горы
» Дмитрия Геллера
вошли в конкурс Международного фестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферране, который проходит с 29 января по 6 февраля, сообщается на сайте
смотра.
Официальными представителями России на фестивале и кинорынке Clermont-Ferrand стали дистрибуционная компания VOSTOK и агентство по продвижению российских фильмов на отечественные и зарубежные кинофестивали Eastwood Agency.
«Мы и Eastwood Agency объединили наши каталоги. Для кинорынка Clermont-Ferrand 2021 мы составили программу, состоящую из российских кинокартин 2019-2020 гг., получивших наибольшее количество селекций и наград на самых престижных мировых фестивалях. Фильмы программы объединены темой маскулинности в современной России. В центре каждой картины находится мужчина, стремящийся определить собственные границы или обнаружить себя за их пределами
», - говорят основатели компании VOSTOK Янна Буряк
и Николай Ярошенко
.
В программу рынка вошли пять кинокартин: «Год белой луны
» Максима Печерского
, «Золотые пуговицы» Алексея Евстигнеева
, «Голый
» Кирилла Хачатурова
, «Отпуск
» Антона Сазонова
и «Сложноподчинённое
» Олеси Яковлевой
.
Компания VOSTOK также анонсировала запуск Фонда российского короткометражного кино, сейчас заканчивается процесс его регистрации и юридического оформления. Партнерами VOSTOK являются T-Port, Courant3D, Short Film Day, Short Film Conference.
Международный фестиваль короткометражного кино во французском городе Клермон-Ферран проводится с 1979 года и считается одним из самых престижных смотров мирового «короткого метра». Проходящий в рамках него рынок короткометражных фильмов является самым большим в мире.
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