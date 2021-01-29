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Сиквелу Последнего богатыря, несмотря на коронавирус, покорилась отметка в 2 млрд рублей

29 января
2021 год

Новости кино >>
29 января 2021
Фильм «Последний богатырь: Корень зла», созданный Disney, Yellow, Black and White и телеканалом «Россия», преодолел рубеж кассовых сборов в два миллиарда рублей на территории России и СНГ, картину при этом посмотрели почти 7 млн зрителей, сообщает пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS.

Сиквелу Последнего богатыря, несмотря на коронавирус, покорилась отметка в 2 млрд рублей

«Последний богатырь: Корень зла» стал четвертым российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, собравшим более 2 млрд рублей в кинотеатрах; восьмым обладателем бокс-офиса в 2 млрд среди фильмов Disney, и четырнадцатым – среди всех фильмов, кода-либо выходивших в прокат России и СНГ.

Фильм также удерживал первенство в таблице кассовых сборов на протяжении трёх уик-эндов подряд. Он является обладателем рекорда по выручке за первый день проката – 1 января (162 млн. рублей) и остается российским фильмом, быстрее прочих собравшим в прокате 1,5 миллиарда рублей (за первые девять дней широкого проката). Также «Последний богатырь: Корень зла» стал самым кассовым релизом российских кинотеатров эпохи пандемии коронавируса.

В продолжении сказки режиссера Дмитрия Дьяченко Иван (Виктор Хориняк) наслаждается спокойствием в Белогорье. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.

Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста - мощи и красоты хоть отбавляй.

Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.
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