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«Огонь» с Иваном Янковским и Константином Хабенским покажут в США

29 января
2021 год

Новости кино >>
29 января 2021
Мультиплатформенная компания Shout! Studios, входящая в состав Shout! Factory, приобрела все виды прав на фильм «Огонь» режиссера Алексея Нужного в Северной Америке, сообщает пресс-служба российского дистрибутора ленты, компании «Централ Партнершип», которая также занимается зарубежными продажами фильма.

«Огонь» с Иваном Янковским и Константином Хабенским покажут в США

«"Огонь" - высокооктановый экшн-триллер с впечатляющими съёмками и настоящими героями в кадре. Эмоционально и визуально мощное противостояние человека и природы», – говорит вице-президент по закупкам Shout! Studios Джордан Филдс.

Помимо Северной Америки, фильм режиссера Алексея Нужного уже продан в Австралию и Новую Зеландию (Umbrella Entertainment), Германию и немецкоговорящую Европу (Capelight Pictures), Испанию (Mediaset), Латинскую Америку (BF Distribution), Японию (Culture Entertainment), Южную Корею (BoXoo Entertainment) и Тайвань (MovieCloud). Релиз в США состоится летом 2021.

«Ежегодно лесные пожары наносят огромный ущерб природе и влекут за собой человеческие жертвы. Это касается каждого, вне зависимости от страны. Герои фильма будут узнаваемы в любом уголке мира, потому что такие парни есть везде. Не придуманные марвеловские супергерои, а те, кто живет на соседней улице, кого можно встретить по дороге на работу, кто каждый день готов отправиться на борьбу со страшной стихией. В США проблема лесных пожаров стоит не менее остро, и мы рады, что байеры заинтересовались картиной, поверив в ее потенциал и высоко оценив ее масштаб и качество. Для нас как для дистрибутора сейчас, в период пандемии и кризиса кинотеатрального бизнеса, это особенно важно. Мы продолжаем активно работать в направлении укрепления позиций российского кинематографа на международной арене», – отмечает генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.

Съемки фильма «Огонь» проходили, в том числе, в Красноярском крае во время реальных лесных пожаров. При этом при создании огненной стихии команда фильма не погубила ни одно живое дерево: закупались уже спиленные деревья, из которых и строились масштабные лесные декорации. Актеры фильма стремились выполнять опасные трюки самостоятельно и работали в окружении настоящего огня, внутри пожара.

Команду проекта консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны. Кроме того, эти службы предоставили для съемок уникальный воздушный транспорт – вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200. Сцена тушения лесного пожара, в которой был задействован гидросамолет Бе-200, снималась одновременно шестью камерами.

В российский прокат лента вышла 24 декабря и успела, по данным ЕАИС, собрать 832 млн рублей.
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