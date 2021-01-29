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«Национальную Медиа Группу» возглавит Светлана Баланова из конкурирующего холдинга «Газпром-Медиа»

29 января
2021 год

Новости кино >>
29 января 2021
После пяти лет работы генеральным директором «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Ольга Паскина покидает этот пост, вместо нее главой НМГ станет Светлана Баланова, ранее работавшая в конкурирующем холдинге «Газпром-Медиа», сообщается на официальном сайте НМГ.

«Национальную Медиа Группу» возглавит Светлана Баланова из конкурирующего холдинга «Газпром-Медиа»
фото: Ольга Паскина/Коммерсантъ/Дмитрий Лебедев

«Я горжусь тем, что по результатам пятилетней командной работы НМГ стала лидирующим медийным холдингом в стране. Это компания про людей, про творческий продукт, про единение с огромным потенциалом на успех. Я благодарна акционерам и совету директоров за доверие и возможность реализовывать и творить на протяжении всех этих лет. Моя команда всегда была для меня источником силы, вдохновения и залогом успеха и за это спасибо каждому», – приводятся в сообщении слова Паскиной.

За время ее работы выручка компании, частично владеющей Первым каналом, Рен ТВ, Пятым каналом, Viasat Россия, газетами «Известия» и «Спорт-Экспресс», а также продакшнами «НМГ Студия», Art Pictures, «Водород», «Метрафильмс» и другими, увеличилась с 14,4 млрд до 68,9 млрд руб. Холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей смотрения 26%.

Свой пост Паскина покинет 5 февраля. Тогда же генеральным директором станет Светлана Баланова, до этого занимавшая пост заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг». Ранее она на протяжении восьми лет возглавляла компанию IBS, одну из ведущих ИТ-сервисных компаний России.

«Я рада присоединиться к яркой и успешной команде НМГ и надеюсь, что мои знания и опыт помогут компании достичь новых высот», – сказала Светлана Баланова.

Светлана Баланова окончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза, имеет степень МВА и квалификацию «Дипломированный директор» Британского института директоров. С 2010 по 2011 г. была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. С 2019 г. Светлана – член наблюдательного совета небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
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