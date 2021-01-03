Российский бокс-офис в 2020-м потерял почти 60% кассовых сборов

Фонд кино подвел итоги 2020 года. Из-за пандемии коронавируса совокупные кассовые сборы составили всего 22,8 млрд рублей, что на 58,8% ниже, чем было в 2019-м, сообщается на сайте фонда.
фото: Кадр из фильма "Холоп"
В кинотеатрах страны, работа которых была приостановлена на срок от четырех до девяти месяцев, было продано 88,7 млн билетов, из них 68,6% – в первые три месяца 2020-го.
Сборы российского кино в 2020 году составили 10,7 млрд рублей (46,9% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов было продано 42,5 млн билетов (47,9% от совокупного числа). Снижение показателей проката российского кино по сравнению с 2019 годом составило 12,6% по кассовым сборам и 16% по количеству проданных билетов.
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