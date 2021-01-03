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Российский бокс-офис в 2020-м потерял почти 60% кассовых сборов

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Новости кино >>
3 января 2021
Фонд кино подвел итоги 2020 года. Из-за пандемии коронавируса совокупные кассовые сборы составили всего 22,8 млрд рублей, что на 58,8% ниже, чем было в 2019-м, сообщается на сайте фонда.

Российский бокс-офис в 2020-м потерял почти 60% кассовых сборов
фото: Кадр из фильма "Холоп"

В кинотеатрах страны, работа которых была приостановлена на срок от четырех до девяти месяцев, было продано 88,7 млн билетов, из них 68,6% – в первые три месяца 2020-го.

Сборы российского кино в 2020 году составили 10,7 млрд рублей (46,9% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов было продано 42,5 млн билетов (47,9% от совокупного числа). Снижение показателей проката российского кино по сравнению с 2019 годом составило 12,6% по кассовым сборам и 16% по количеству проданных билетов.

Самым кассовым фильмом года стал «Холоп» Клима Шипенко, который вышел в конце декабря 2019-го, но основной объем денег (2,7 млрд из трех) собрал уже в начале 2020-го. За ним следует «Лед-2» (1,5 млрд рублей), тройку лидеров замыкает фильм Гая Ричи «Джентльмены», собравший 1,2 млрд рублей. В десятке лидеров проката также «Вторжение» Федора Бондарчука (960,4 млн рублей), «Довод» Кристофера Нолана (942,8 млн рублей), «Соник в кино» (637,2 млн), «Плохие парни навсегда» (614 млн), «Союз спасения» (571,3 млн рублей), «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» (555 млн) и «Непосредственно Каха» (543,6 млн рублей).
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