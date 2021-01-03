Российский бокс-офис в 2020-м потерял почти 60% кассовых сборов

анонс

«Последний богатырь: Корень зла» за первые дни нового года собрал уже больше 500 млн рублей

Из зарубежных сериалов самыми востребованными стали «Теория большого взрыва» и «И повсюду тлеют пожары».

«Мажор» и «Нежность» стали самыми популярными сериалами на ivi по итогам 2020-го

1 января

«Москино» начинает прием заявок на гранты для кинематографистов, снимающих Москву

До 3 млн для короткого метра и до 9 млн для полнометражных картин.