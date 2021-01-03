«Последний богатырь: Корень зла» за первые дни нового года собрал уже больше 500 млн рублей

Фильм Дмитрия Дьяченко
«Последний богатырь: Корень зла
», вышедший в прокат 1 января 2021-го, уже собрал 537 млн рублей, свидетельствуют данные ЕАИС
.
Несмотря на ограничения, действующие в российских кинотеатрах, картина за первый день проката смогла установить рекорд кассовых сборов, получив на старте 152 млн рублей, что почти на 10 млн больше, чем 1 января 2020-го осваивал самый кассовый российский фильм «Холоп».
В продолжении сказки Иван (Виктор Хориняк
) наслаждается спокойствием в Белогорье. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.
Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста - мощи и красоты хоть отбавляй.
Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.
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