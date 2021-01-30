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«Лара Крофт» и «Кинг Конг» продолжатся в виде аниме

30 января
2021 год

Новости кино >>
30 января 2021
Вселенные «Лары Крофт» и «Кинг Конга» благодаря стриминговому сервису Netflix и Legendary Television обретут аниме-сериалы, уверяет Deadline.

Анимационная адаптация игровой серии Tomb Raider, которой в 2021-м исполняется 25 лет, будет основана на недавней трилогии, состоящей из перезапуска 2013 года, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, вышедшей в 2018-м. За сценарий «Расхитительницы гробниц» отвечает Таша Хуо, работающая также над «Ведьмаком: Происхождением крови». Сюжет пока не раскрывается.


Что касается сериала про огромную обезьяну, то в его основу ляжет «Конг: Остров черепа», а сценарий доверят Брайану ДаффилдуНяня»). Зрителям поведают о спасшихся после кораблекрушения людях, которые попадают на таинственный остров с доисторическими монстрами.

Недавно стали известны подробности о сиквеле фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер. Кроме того, в прокат должен выйти «Годзилла против Конга».
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