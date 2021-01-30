«Лара Крофт» и «Кинг Конг» продолжатся в виде аниме

Вселенные «Лары Крофт
» и «Кинг Конга
» благодаря стриминговому сервису Netflix и Legendary Television обретут аниме-сериалы, уверяет Deadline
.
Анимационная адаптация игровой серии Tomb Raider
, которой в 2021-м исполняется 25 лет, будет основана на недавней трилогии, состоящей из перезапуска 2013 года, Rise of the Tomb Raider
и Shadow of the Tomb Raider
, вышедшей в 2018-м. За сценарий «Расхитительницы гробниц
» отвечает Таша Хуо
, работающая также над «Ведьмаком: Происхождением крови
». Сюжет пока не раскрывается.
Что касается сериала про огромную обезьяну, то в его основу ляжет «Конг: Остров черепа
», а сценарий доверят Брайану Даффилду
(«Няня
»). Зрителям поведают о спасшихся после кораблекрушения людях, которые попадают на таинственный остров с доисторическими монстрами.
Недавно стали известны
подробности о сиквеле фильма «Tomb Raider: Лара Крофт
» с Алисией Викандер
. Кроме того, в прокат должен выйти «Годзилла против Конга
».
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