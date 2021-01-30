Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Фитнес»

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Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands

В биографической ленте «Лиз» актриса сыграет Элизабет Паттерсон Бонапарт, первую жену младшего брата Наполеона Бонапарта Джерома.

Самара Уивинг превратится в мать-основательницу Америки

30 января

«Лара Крофт» и «Кинг Конг» продолжатся в виде аниме

Netflix и Legendary Television запустили в разработку сериалы по двум популярным вселенным.