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Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Фитнес»

30 января
2021 год

Новости кино >>
30 января 2021
В Москве начались съёмки пятого сезона сериала «Фитнес», сообщает пресс-служба видеосервиса START. В продолжении помимо полюбившихся героев зрителей ждут новые персонажи, а также неожиданные сюжетные повороты. Ася (Софья Зайка) и Борис (Борис Дергачёв) станут предпринимателями, Олег попробует себя в видеоблогинге, а Полина будет искать свою любовь неординарными методами.

Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Фитнес»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Моя героиня Полина – сильная женщина, не романтичная натура. Она рациональная и адекватная, все комические истории как правило происходят с другими персонажами сериала, но не с Полиной. Для неё это вопиющий случай. Полина мне близка, она тоже спортсменка, как и я, и, конечно, что-то есть похожее в характере. Но я по жизни – кривляка, очень люблю пошутить, а вот Полине это несвойственно. Иногда на площадке говорят, что Полина бы так не сделала, и я себя останавливаю. В пятом сезоне Полина столкнётся с тем, что у неё есть карьера, она – старший тренер, но всё нет личного счастья. Она будет пытаться его обрести, не понимая, что именно ей нужно от мужчин. Иногда будет предъявлять странные требования к ним. Её будет мотать, а что из этого выйдет, увидим в новом сезоне», — поведала о своём персонаже Татьяна Храмова.

Жизнь главной героини Аси Королевой наконец-то обретает понятные очертания. У неё есть парень и бизнес-тренер в одном лице, и она планирует всецело посвятить себя коучингу. Но… Белла неожиданно переписывает «СуперФит» на Асю и Бориса, делая их владельцами неработающего фитнес-клуба.

Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Фитнес»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Каждый раз, читая сценарий нового сезона, я от удивления открываю рот и спрашиваю сценаристов, как у них получается так классно придумывать. Так же и с пятым сезоном – он будет непредсказуем, сюжетная развязка всех удивит. Казалось бы, в нашем сериале есть уже все персонажи, разные и внешне, и по характерам. Но у сценаристов получилось придумать новых героев, не менее смешных и привлекательных. Ася в пятом сезоне уже повзрослевшая барышня. Если в начале она была продавщицей салата, потом – администратором, то в новом сезоне она уже владелица фитнес-клуба. Конечно, с ней происходят колоссальные внутренние изменения. Эта трансформация в новом сезоне будет особенно ярко выражена», — рассказала Софья Зайка.

В новом сезоне к полюбившимся актёрам присоединятся Александр Шульгин в роли бизнес-тренера и нового парня Аси, Зоя Мансурова в образе новой девушки Лёхи и Фэй Я Цзоу в качестве новой девушки Рафа.

Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Фитнес»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Бориса Дергачёва, «"Фитнес" – это такой муравейник, в котором всё время что-то происходит. В каждом сезоне новые истории раскрывают персонажей, кто-то выходит на первый план, кто-то отходит на второй. В новом сезоне без этого тоже не обойдётся. Лейтмотив моего персонажа Бори – неопределённость и сложные отношения с Асей. В новом сезоне он будет раскрываться в семейных отношениях с Евой и в дружеских – с Асей. Иногда с нашими персонажами в сериале происходит так, что они не учатся на своих ошибках, наступают на одни и те же грабли. Надеюсь, в новом сезоне наши герои поймут, что для них главное».
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Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Фитнес» фотографии
Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Фитнес» фотографии
Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Фитнес» фотографии
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