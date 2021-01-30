Самара Уивинг превратится в мать-основательницу Америки

Самаре Уивинг
досталась главная роль в биографической ленте «Лиз
» (Liz). По данным Variety
, актриса предстанет в образе одной из забытых матерей-основательниц Америки Элизабет Паттерсон Бонапарт
.
Первая жена младшего брата Наполеона Бонапарта
Джерома произвела революцию в общественной жизни Америки во время президентства Томаса Джефферсона
. Элизабет, которую называют одной из первых мировых знаменитостей Америки, была известна своим стилем, остроумием и независимостью.
Создатели планируют в фильме скрестить «Бриджертонов
» и «Великую
». Режиссёрское кресло займёт Адам Леон
, а за сценарий отвечает Габриэль Ньюстадт
. Производство курирует 3311 Productions.
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