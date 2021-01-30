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Самара Уивинг превратится в мать-основательницу Америки

30 января
2021 год

Новости кино >>
30 января 2021
Самаре Уивинг досталась главная роль в биографической ленте «Лиз» (Liz). По данным Variety, актриса предстанет в образе одной из забытых матерей-основательниц Америки Элизабет Паттерсон Бонапарт.

Самара Уивинг превратится в мать-основательницу Америки
фото: celebrity.nine

Первая жена младшего брата Наполеона Бонапарта Джерома произвела революцию в общественной жизни Америки во время президентства Томаса Джефферсона. Элизабет, которую называют одной из первых мировых знаменитостей Америки, была известна своим стилем, остроумием и независимостью.

Создатели планируют в фильме скрестить «Бриджертонов» и «Великую». Режиссёрское кресло займёт Адам Леон, а за сценарий отвечает Габриэль Ньюстадт. Производство курирует 3311 Productions.
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