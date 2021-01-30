Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands

30 января
2021 год

Новости кино >>
30 января 2021
Кевин Харт воплотит образ наёмника Роланда в экранизации популярной видеоигры Borderlands, уверяет Deadline.

В прошлом году к адаптации присоединилась Кейт Бланшетт в качестве Лилит — одной из шести Сирен, обладающих сверхъестественными силами.

Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands
фото: screenrant.com

Режиссёром картины выступит Элай Рот. Продюсировать ленту будут Ари и Ави Арады, а сценарий написал Крэйг Мазин. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.

Borderlands вышла в свет в 2009 году, а в 2019-м появилась уже третья часть. На данный момент серия насчитывает шесть частей, включая приквел Borderlands: The Pre-Sequel!, мобильную игру Borderlands Legends и Tales from the Borderlands от Telltale Games. Действие разворачивается в далёком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Элай Рот отправится на Пандору
Экранизация игры «Borderlands» обзавелась сценаристом
20 экранизаций компьютерных игр, о которых хочется помечтать
Пункт назначения - Пандора
Поиск по меткам
игры
персоны
Ави АрадКейт БланшеттКрэйг МазинЭлай РотКевин Харт

фотографии >>
Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands фотографии
Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands фотографии
Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands фотографии
Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Лановой
28 января ушёл из жизни актёр Василий Лановой.
Юрий Лахин
27 января ушёл из жизни актёр Юрий Лахин.
Андрей Болсунов
27 января ушёл из жизни актёр Андрей Болсунов.
Виталий Соколовский
27 января ушёл из жизни актёр Виталий Соколовский.

День рождения >>

Юрий Волков
Ирина Гордина
Марина Иванова (II)
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Александр Пикалов
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Жаннета Четверикова-Друцкая
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Энн Дауд
Хью Марлоу
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Робакоп 2077
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Малхолланд Драйв
детектив, драма, мистика, триллер
США, Франция, 2001
Рассекая волны
драма, мелодрама
Великобритания, Дания, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 1996
Зоя
биография, военный фильм, драма
Россия, 2020
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США, Канада, Германия, Япония, Китай, ЮАР, 2021
Самый главный босс
арт-хаус, комедия
Германия, Дания, Исландия, Италия, Франция, Швеция, 2006
Бывшая с того света
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Дьявол в деталях
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Маленькие волшебницы
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, 2020
Афера Оливера Твиста
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, 2021
Дать дуба в округе Юба
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен