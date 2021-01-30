Кевин Харт станет Роландом в экранизации игры Borderlands

Кевин Харт
воплотит образ наёмника Роланда в экранизации популярной видеоигры Borderlands
, уверяет Deadline
.
В прошлом году к адаптации присоединилась Кейт Бланшетт
в качестве Лилит — одной из шести Сирен, обладающих сверхъестественными силами.
Режиссёром картины выступит Элай Рот
. Продюсировать ленту будут Ари
и Ави Арады
, а сценарий написал Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд
, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.
Borderlands вышла в свет в 2009 году, а в 2019-м появилась уже третья часть. На данный момент серия насчитывает шесть частей, включая приквел Borderlands: The Pre-Sequel!
, мобильную игру Borderlands Legends
и Tales from the Borderlands
от Telltale Games. Действие разворачивается в далёком будущем на планете Пандора, где царят хаос и беззаконие. Единственной надеждой является некое Хранилище, на поиски которого отправляются игроки.
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