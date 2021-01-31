Исполнилось 100 лет со дня рождения Владислава Стржельчика

Сегодня, 31 января, исполнилось 100 лет со дня рождения Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста РСФСР и СССР, Героя Социалистического Труда, выдающегося советского и российского актёра театра и кино Владислава Стржельчика.
Владислав Игнатьевич родился 31 января 1921 года в Петрограде. В 1938-м был принят в студию при Большом драматическом театре им. М. Горького и в том же году стал актёром БДТ, в котором проработал всю жизнь. Окончить студию удалось лишь в 1947-м: когда началась Великая Отечественная война, Стржельчик был призван в армию, служил в пехоте, был на передовой, участвовал в различных армейских ансамблях. В 1959-1968 годах — педагог Ленинградского институт театра, музыки и кинематографа, с 1966-го — Ленинградского института культуры (с 1970-го — кафедры музыкальной режиссуры).
В кино дебютировал ещё в 1941-м, получив эпизодическую роль белофинского офицера в мелодраме Юлия Райзмана «Машенька». Съёмки проходили в Алма-Ате, а в прокат картина вышла в апреле 1942-го. Более заметную кинороль актёр получил в 1957-м, когда сыграл Антона Сергеевича Батурина в историко-приключенческом фильме Яна Фрида «Балтийская слава», где составил компанию Павлу Кадочникову. До этого зрители знали мастера по теле- и киноверсиям спектаклей БДТ.
фото: в образе сквайра Трелони в «Острове сокровищ»
Владислав Стржельчик был женат на актрисе и режиссёре БДТ Людмиле Павловне Шуваловой. Лауреат множества наград, среди которых Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, Ордена Ленина, Октябрьской Революции и Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «В память 250-летия Ленинграда», Премия Международного драматургического общества «За вклад в развитие драматического искусства, преодолевающего международные барьеры», Премия мэрии Санкт-Петербурга и Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» (посмертно). Ушёл из жизни 11 сентября 1995 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.
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