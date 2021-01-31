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Исполнилось 100 лет со дня рождения Владислава Стржельчика

31 января
2021 год

Новости кино >>
31 января 2021
Сегодня, 31 января, исполнилось 100 лет со дня рождения Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста РСФСР и СССР, Героя Социалистического Труда, выдающегося советского и российского актёра театра и кино Владислава Стржельчика.


Владислав Игнатьевич родился 31 января 1921 года в Петрограде. В 1938-м был принят в студию при Большом драматическом театре им. М. Горького и в том же году стал актёром БДТ, в котором проработал всю жизнь. Окончить студию удалось лишь в 1947-м: когда началась Великая Отечественная война, Стржельчик был призван в армию, служил в пехоте, был на передовой, участвовал в различных армейских ансамблях. В 1959-1968 годах — педагог Ленинградского институт театра, музыки и кинематографа, с 1966-го — Ленинградского института культуры (с 1970-го — кафедры музыкальной режиссуры).

В кино дебютировал ещё в 1941-м, получив эпизодическую роль белофинского офицера в мелодраме Юлия Райзмана «Машенька». Съёмки проходили в Алма-Ате, а в прокат картина вышла в апреле 1942-го. Более заметную кинороль актёр получил в 1957-м, когда сыграл Антона Сергеевича Батурина в историко-приключенческом фильме Яна Фрида «Балтийская слава», где составил компанию Павлу Кадочникову. До этого зрители знали мастера по теле- и киноверсиям спектаклей БДТ.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Владислава Стржельчика
фото: в образе сквайра Трелони в «Острове сокровищ»

Всего на счету актёра более 120 ролей в кино и на телевидении. За полвека он успел воплотить запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Балтийское небо», «Гранатовый браслет», «Война и мир», «Майор "Вихрь"», «Освобождение», «Адъютант его превосходительства», «Чайковский», «Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые», «Приваловские миллионы», «Моя судьба», «Соломенная шляпка», «Блокада», «Звезда пленительного счастья», «Женитьба», «Благочестивая Марта», «Россия молодая», «Остров сокровищ», «Время желаний», «Время отдыха с субботы до понедельника», «Тайна Снежной Королевы», «Гардемарины, вперёд!» и «Тартюф». Свои последние роли сыграл в картинах «Владимир Святой» и «Провинциальный бенефис», вышедших в 1993-м.

Владислав Стржельчик был женат на актрисе и режиссёре БДТ Людмиле Павловне Шуваловой. Лауреат множества наград, среди которых Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, Ордена Ленина, Октябрьской Революции и Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «В память 250-летия Ленинграда», Премия Международного драматургического общества «За вклад в развитие драматического искусства, преодолевающего международные барьеры», Премия мэрии Санкт-Петербурга и Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» (посмертно). Ушёл из жизни 11 сентября 1995 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.
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