Валерия Мельник и Гавриил Федотов окажутся на «Хрустальных вершинах»

В Киеве стартовали съёмки восьмисерийной мелодрамы с элементами детектива «Хрустальные вершины» производства IVORY films. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего сериал.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
По сюжету после смерти отца Влад Рудич хочет уехать в город из небольшого села в горах, чтобы поступить в экономический ВУЗ, но старший брат Степан категорически против этого. Ночью в доме случается пожар, где погибает Степан. Из-за ссоры, которая случилась накануне у Влада со Степаном, именно его односельчане подозревают в поджоге и убийстве. Но из-за отсутствия улик дело закрывают.
Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, — рисовать. Но строгий отец видит её будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Впоследствии Лиза выходит за него замуж. Кажется, что её будущее безоблачно. У неё отличное образование, прекрасный дом, умный и трудолюбивый муж. Но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелёгкие испытания.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
«Это мелодрама о человеческих взаимоотношениях, — говорит режиссёр и автор сценария Алёна Райнер. — Но ещё в этом фильме есть элементы и триллера, и детектива, и остросюжетного кино. И все эти жанры объединены человеческой историей, историей роста личности героев, развития, взросления. Все эти трансформации происходят с ними, лишь когда они оказываются вдали от привычных условий. Именно поэтому действие сериала развивается в двух основных локациях. С одной стороны, это большой город, который диктует свои правила. Здесь люди больше зациклены на себе, не обращают внимания на то, что творится с теми, кто рядом, сосредоточены на зарабатывании денег, карьере. А с другой — экстремальные условия вдали от цивилизации, в горах, куда мы специально забрасываем героев. И именно здесь с ними происходят изменения — в очень сложных для жизни обстоятельствах они должны избавиться от подросткового эгоцентризма, зацикленности на ложных идеалах, призрачных вершинах, к которым они стремятся».
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