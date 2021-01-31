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Валерия Мельник и Гавриил Федотов окажутся на «Хрустальных вершинах»

31 января
2021 год

Новости кино >>
31 января 2021
В Киеве стартовали съёмки восьмисерийной мелодрамы с элементами детектива «Хрустальные вершины» производства IVORY films. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего сериал.

Валерия Мельник и Гавриил Федотов окажутся на «Хрустальных вершинах»
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

По сюжету после смерти отца Влад Рудич хочет уехать в город из небольшого села в горах, чтобы поступить в экономический ВУЗ, но старший брат Степан категорически против этого. Ночью в доме случается пожар, где погибает Степан. Из-за ссоры, которая случилась накануне у Влада со Степаном, именно его односельчане подозревают в поджоге и убийстве. Но из-за отсутствия улик дело закрывают.

Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, — рисовать. Но строгий отец видит её будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Впоследствии Лиза выходит за него замуж. Кажется, что её будущее безоблачно. У неё отличное образование, прекрасный дом, умный и трудолюбивый муж. Но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелёгкие испытания.

Валерия Мельник и Гавриил Федотов окажутся на «Хрустальных вершинах»
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

«Это мелодрама о человеческих взаимоотношениях, — говорит режиссёр и автор сценария Алёна Райнер. — Но ещё в этом фильме есть элементы и триллера, и детектива, и остросюжетного кино. И все эти жанры объединены человеческой историей, историей роста личности героев, развития, взросления. Все эти трансформации происходят с ними, лишь когда они оказываются вдали от привычных условий. Именно поэтому действие сериала развивается в двух основных локациях. С одной стороны, это большой город, который диктует свои правила. Здесь люди больше зациклены на себе, не обращают внимания на то, что творится с теми, кто рядом, сосредоточены на зарабатывании денег, карьере. А с другой — экстремальные условия вдали от цивилизации, в горах, куда мы специально забрасываем героев. И именно здесь с ними происходят изменения — в очень сложных для жизни обстоятельствах они должны избавиться от подросткового эгоцентризма, зацикленности на ложных идеалах, призрачных вершинах, к которым они стремятся».

В сериале снимаются Валерия Мельник, Гавриил Федотов, Александр Никитин, Глеб Михайличенко, Слава Красовская, Виктор Жданов, Нина Набока, Виталий Салий, Андрей Саминин, Инна Капинос и Игорь Денисов. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Артём Васильев. Съёмки пройдут в Киеве, Киевской области и в Карпатах.
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