Екатерина Гусева и Игорь Петренко сыграли в картине «Африка» про пса-миноискателя

События киноленты разворачиваются зимой в тяжелейший период блокады Ленинграда в деревне Валерьяновка, где из всех жителей остались только мать (Гусева) и трое детей: старший — Санька (Олег Чугунов), средний — Егорка (Алексей Родионов) и совсем маленькая дочь — Маша. Мать уже очень слаба для далёких походов в поисках еды, поэтому в один из дней старший брат берёт с собой среднего и они отправляются через заминированное поле в сторону леса, с целью раздобыть хоть какую-то пищу для семьи. Братьев ждёт невероятная находка — после недавних обстрелов на месте боя лежит еле живая огромная овчарка. Санька сразу понимает, что это их единственный шанс спасти семью от голода. Дети забирают её с собой, но из-за страшной метели не успевают вернуться в дом и остаются ночевать в сарае. Егорке жутко интересно посмотреть на собаку и проверить — жива ли она, но Санька воспринимает добычу прагматично: «Это не собака. Это — еда». Ночью собака отогревает Егорку и сама приходит в сознание. На шее у овчарки Егорка обнаруживает жетон отдельного батальона собак-миноискателей и понимает, что пёс — военный. И тут малыш оказывается перед совсем недетским выбором — спасти собаку или семью.
«Африка» — трогательное кино о настоящей дружбе, любви и сострадании. О чистой, где-то наивной, детской вере в добро и способности мечтать. В нём не будет традиционных для военных драм приёмов в цветокоррекции и монтаже. Интонацию картины скорее можно сравнить с традиционными притчами и сказками производства Disney. Это семейный фильм для аудитории 6+. Премьера картины состоится в начале мая 2021 года на одном из федеральных ТВ-каналов, одновременно с этим фильм будет доступен для просмотра на нескольких официальных интернет-платформах.
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