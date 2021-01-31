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Роберт Родригес лично перезапустит «Детей шпионов»

31 января
2021 год

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31 января 2021
Роберт Родригес перезапустит собственную серию «Дети шпионов», уверяет Deadline.

За производство картины возьмётся студия Skydance Media. Родригес не только поставит фильм, но и выступит автором сценария.

Роберт Родригес лично перезапустит «Детей шпионов»

Оригинал 2001 года с Антонио Бандерасом и Карлой Гуджино повествовал про семейство суперагентов Кортезов, остепенившихся на долгое время после рождения детей. Однако исчезновение бывших коллег заставило папу и маму вернуться к своему ремеслу, а дети поспешили им на помощь. Ленте удалось собрать в мировом прокате 112 млн долларов, после чего на свет появились три сиквела. Всего на счету всех частей 550 млн $.

О сюжете ребута информации нет, но в нём точно будет интернациональная семья.
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Антонио БандерасКарла ГуджиноРоберт Родригес
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