Роберт Родригес лично перезапустит «Детей шпионов»

Роберт Родригес
перезапустит собственную серию «Дети шпионов
», уверяет Deadline
.
За производство картины возьмётся студия Skydance Media. Родригес не только поставит фильм, но и выступит автором сценария.
Оригинал 2001 года с Антонио Бандерасом
и Карлой Гуджино
повествовал про семейство суперагентов Кортезов, остепенившихся на долгое время после рождения детей. Однако исчезновение бывших коллег заставило папу и маму вернуться к своему ремеслу, а дети поспешили им на помощь. Ленте удалось собрать в мировом прокате 112 млн долларов, после чего на свет появились три сиквела. Всего на счету всех частей 550 млн $.
О сюжете ребута информации нет, но в нём точно будет интернациональная семья.
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