Джаред Лето и Энн Хэтэуэй составят супружескую пару в сериале Apple TV+

Джаред Лето
и Энн Хэтэуэй
сыграют в восьмисерийной экранизации подкаста WeCrashed
, которую разрабатывают для Apple TV+.
Согласно THR
, зрителей ожидает драма про создателей WeWork Адаме
и Ребекке Нойманнах
. Компания, открывшаяся в 2010 году, занималась созданием и продажей пространств для общего пользования, т.е. коворкингов. Сериал сосредоточит внимание на истории появления стартапа и конфликте супругов, из-за чьего нарциссизма компания сначала выбилась в лидеры, а затем потерпела крах.
Продюсерская команда шоу состоит из Ли Айзенберга
, Дрю Кревелло
и самих актёров в качестве исполнительных продюсеров. Джон Рекуа
и Гленн Фикарра
назначены режиссёрами.
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