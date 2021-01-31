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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Джаред Лето и Энн Хэтэуэй составят супружескую пару в сериале Apple TV+

31 января
2021 год

Новости кино >>
31 января 2021
Джаред Лето и Энн Хэтэуэй сыграют в восьмисерийной экранизации подкаста WeCrashed, которую разрабатывают для Apple TV+.

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй составят супружескую пару в сериале Apple TV+
фото: variety.com

Согласно THR, зрителей ожидает драма про создателей WeWork Адаме и Ребекке Нойманнах. Компания, открывшаяся в 2010 году, занималась созданием и продажей пространств для общего пользования, т.е. коворкингов. Сериал сосредоточит внимание на истории появления стартапа и конфликте супругов, из-за чьего нарциссизма компания сначала выбилась в лидеры, а затем потерпела крах.

Продюсерская команда шоу состоит из Ли Айзенберга, Дрю Кревелло и самих актёров в качестве исполнительных продюсеров. Джон Рекуа и Гленн Фикарра назначены режиссёрами.
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