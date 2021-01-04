В феврале Фонд Сокурова объявит победителей конкурса «Региональное кино России»

В 2021-м Фонд Александра Сокурова
запустит в производство несколько документальных фильмов. Их снимут победители конкурса «Региональное кино России» 2021, имена которых станут известны уже 1 февраля. В экспертный совет, который выберет лучших, вошли Вадим Абдрашитов
, Виктор Косаковский
и Андрей Лошак
, уточняет пресс-служба кинокомпании «Пионер», являющейся генеральным партнёром фонда.
В прошедшем году конкурс проводился среди игровых полнометражных фильмов, проект победительницы Тины Мастафовой снят
в Кабардино-Балкарии и сейчас находится на стадии монтажа. Второй конкурсный год охватил документальное кино: из 227 проектов короткометражных фильмов будут выбраны до пяти лучших, авторы которых получат полную административную и финансовую поддержку Фонда «Пример интонации».
«Мы стремимся развивать киносреду в регионах, поэтому съёмки планируем провести в разных городах России с привлечением местных специалистов. В команду мы всегда приглашаем профессионалов наравне со студентами, а режиссёр может получить профессиональный совет от Александра Николаевича. И независимо от результатов конкурса, все участники могут рассчитывать на экспертную обратную связь от Редакционного совета, в который входят наши коллеги — Маргарита Капрелова, Андрей Кокорин и Всеволод Воронов», —
рассказала заместитель директора Фонда «Пример интонации» Наташа Смагина
.
Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» проводится в 2020-2022 годах среди начинающих кинематографистов со всей страны. В конкурсе короткого метра приняли участие режиссёры и сценаристы из 86 городов, жанровое разнообразие даже документальных проектов тоже впечатляет. Председатель редакционного совета Маргарита Капрелова отмечает, что среди игровых сценариев превалируют темы любви и взросления героев, а в документальных проектах выделяется заметная доля работ, посвящённых заботе родителей о детях с проблемами здоровья, работе благотворительных организаций и фондов.
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