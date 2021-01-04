Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В феврале Фонд Сокурова объявит победителей конкурса «Региональное кино России»

4 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
4 января 2021
В 2021-м Фонд Александра Сокурова запустит в производство несколько документальных фильмов. Их снимут победители конкурса «Региональное кино России» 2021, имена которых станут известны уже 1 февраля. В экспертный совет, который выберет лучших, вошли Вадим Абдрашитов, Виктор Косаковский и Андрей Лошак, уточняет пресс-служба кинокомпании «Пионер», являющейся генеральным партнёром фонда.

В прошедшем году конкурс проводился среди игровых полнометражных фильмов, проект победительницы Тины Мастафовой снят в Кабардино-Балкарии и сейчас находится на стадии монтажа. Второй конкурсный год охватил документальное кино: из 227 проектов короткометражных фильмов будут выбраны до пяти лучших, авторы которых получат полную административную и финансовую поддержку Фонда «Пример интонации».

В феврале Фонд Сокурова объявит победителей конкурса «Региональное кино России»
фото: ru.wikipedia

«Мы стремимся развивать киносреду в регионах, поэтому съёмки планируем провести в разных городах России с привлечением местных специалистов. В команду мы всегда приглашаем профессионалов наравне со студентами, а режиссёр может получить профессиональный совет от Александра Николаевича. И независимо от результатов конкурса, все участники могут рассчитывать на экспертную обратную связь от Редакционного совета, в который входят наши коллеги — Маргарита Капрелова, Андрей Кокорин и Всеволод Воронов», — рассказала заместитель директора Фонда «Пример интонации» Наташа Смагина.

Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» проводится в 2020-2022 годах среди начинающих кинематографистов со всей страны. В конкурсе короткого метра приняли участие режиссёры и сценаристы из 86 городов, жанровое разнообразие даже документальных проектов тоже впечатляет. Председатель редакционного совета Маргарита Капрелова отмечает, что среди игровых сценариев превалируют темы любви и взросления героев, а в документальных проектах выделяется заметная доля работ, посвящённых заботе родителей о детях с проблемами здоровья, работе благотворительных организаций и фондов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильм «Занять свое место» стал победителем конкурса кинодебютов от фонда Сокурова
Конкурс кинодебютов Фонда Сокурова получил поддержку «Пионера»
Стартовал приём заявок на федеральный конкурс кинодебютов от Фонда Сокурова
персоны
Вадим АбдрашитовВиктор КосаковскийАндрей ЛошакАлександр Сокуров

анонс

Скорбим

Владимир Коренев
2 января ушёл из жизни актёр Владимир Коренев.
Николай Пеньков
30 декабря ушёл из жизни актёр Николай Пеньков.

День рождения >>

Геннадий Алимпиев
Игорь Вуколов
Тигран Кеосаян
Сергей Колесников
Татьяна Ленникова
Николай Пеньков (II)
Полина Пушкарук
Игорь Ромащенко
Назим Туляходжаев
Иван Атталь
Фабрицио Бентивольо
Аугуст Диль
Дайэн Кэннон
Джулия Ормонд
Соня Рихтер
Анна Сафрончик
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Полёт над Россией
Германия, Россия, 2018
Дэвид Боуи. Человек со звезды
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2020
С днём смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Дрон
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Последний неандерталец
исторический фильм, приключения
Франция, 2010
Химия любви
комедия, мелодрама
Испания, 2015
Самое первое Рождество
комедия, фэнтези
Италия, 2019
Соседи сверху
комедия, экранизация
Испания, 2020
Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен