Не стало «девушки Бонда» Тани Робертс

В воскресенье, 3 января, в возрасте 65 лет не стало секс-символа начала 1980-х, сестры актрисы Барбары Чейз, «девушки Бонда», звезды фильмов «Шина — королева джунглей» и «Повелитель зверей», популярной американской актрисы, модели и продюсера Тани Робертс. Печальную новость сообщил TMZ.
По словам представителя Робертс, актриса умерла по неизвестным причинам, но не от коронавируса. В канун Рождества она потеряла сознание дома после того, как выгуляла своих собак. Её доставили в больницу и поместили на искусственную вентиляцию лёгких, но она так и не поправилась.
фото: Таня Робертс в образе Шины
Виктория Ли Блум родилась 15 октября 1955-го в Нью-Йорке, в еврейско-ирландской семье. В 15 бросила школу, вышла замуж и путешествовала автостопом по стране, пока её свекровь не расторгла брак. Актёрскому мастерству училась у Ли Страсберга и Уты Хаген. Работала учителем танцев и моделью, появлялась во внебродвейских постановках «Пикник» и «Антигона», а также в телевизионных рекламных роликах солнцезащитных очков Ultra Brite, Clairol и Cool Ray.
В кино дебютировала в 1975-м, снявшись в триллере «Насильственное вторжение», а спустя два года вместе со своим вторым мужем — сценаристом Барри Робертсом — переехала в Голливуд, где стала частой гостьей на ТВ. На её счету более 40 ролей в кино и на телевидении. В частности, она запомнилась по сериалам и фильмам «Ангелы Чарли», «Шоу 70-х», «Путешествие в Ад» и «Почти беременна». Наибольшую популярность актрисе принесли роли в фильмах «Шина — королева джунглей» и «Повелитель зверей», а также образ Стэйси Саттон в «Виде на убийство» — одной из картин «бондианы». Перестала сниматься после смерти мужа в 2006-м.
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