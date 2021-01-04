Кубик Рубика станет ключевым персонажем голливудского фильма

Про кубик Рубика снимут кино, уверяет Deadline
.
За производство картины, остающейся пока без сценариста, отвечают Hyde Parks Entertainment и Endeavor Content. О чём будет фильм, пока неизвестно.
Головоломка появилась на свет в 1974 году благодаря венгерскому скульптору Эрно Рубику
. В 1980-м он продал своё творение компании Ideal Toy Corp. С 2018-го в Бостоне проходит чемпионат мира среди любителей собирать кубик Рубика. На данный момент по всей планете продано более 450 миллионов экземпляров развивающей игрушки.
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