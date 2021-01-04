Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кубик Рубика станет ключевым персонажем голливудского фильма

4 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
4 января 2021
Про кубик Рубика снимут кино, уверяет Deadline.

Кубик Рубика станет ключевым персонажем голливудского фильма
фото: deadline.com

За производство картины, остающейся пока без сценариста, отвечают Hyde Parks Entertainment и Endeavor Content. О чём будет фильм, пока неизвестно.

Головоломка появилась на свет в 1974 году благодаря венгерскому скульптору Эрно Рубику. В 1980-м он продал своё творение компании Ideal Toy Corp. С 2018-го в Бостоне проходит чемпионат мира среди любителей собирать кубик Рубика. На данный момент по всей планете продано более 450 миллионов экземпляров развивающей игрушки.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тэрон Эджертон приобретёт «Тетрис» для Nintendo
Поиск по меткам
игры

анонс

Скорбим

Владимир Коренев
2 января ушёл из жизни актёр Владимир Коренев.
Николай Пеньков
30 декабря ушёл из жизни актёр Николай Пеньков.

День рождения >>

Геннадий Алимпиев
Игорь Вуколов
Тигран Кеосаян
Сергей Колесников
Татьяна Ленникова
Николай Пеньков (II)
Полина Пушкарук
Игорь Ромащенко
Назим Туляходжаев
Иван Атталь
Фабрицио Бентивольо
Аугуст Диль
Дайэн Кэннон
Джулия Ормонд
Соня Рихтер
Анна Сафрончик
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Полёт над Россией
Германия, Россия, 2018
Дэвид Боуи. Человек со звезды
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2020
С днём смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Дрон
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Последний неандерталец
исторический фильм, приключения
Франция, 2010
Химия любви
комедия, мелодрама
Испания, 2015
Самое первое Рождество
комедия, фэнтези
Италия, 2019
Соседи сверху
комедия, экранизация
Испания, 2020
Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен