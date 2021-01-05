Хаяо Миядзаки исполнилось 80 лет

Сегодня, 5 января, исполнилось 80 лет живому классику, основателю всемирно известной студии «Гибли», знаменитому японскому режиссёру-мультипликатору Хаяо Миядзаки
.
Будущий мастер родился 5 января 1941 года в Токио в семье директора фабрики «Миядзаки Эйрплейн», которая производила запчасти для самолётов. В детстве он и не мечтал стать аниматором, а поначалу хотел рисовать комиксы, и получив образование, не имеющее ничего общего с мультипликацией (он окончил престижный токийский университет по специальности политолог-экономист), устроился рисовать на студию Tokuma Shoten.
Дебютировал как режиссёр с мультсериалом «Люпен III
», стартовавшим в начале 70-х. В 1982-м в журнале Animage началась публикация манги авторства Миядзаки «Навсикая из Долины ветров», после чего автору поступило предложение экранизировать своё произведение. Вышедший в 1984 году фильм «Навсикая из Долины ветров»
приобрёл всемирный успех, серьёзно вдохновивший Миядзаки. Для работы над следующим аниме Миядзаки и его продюсер Исао Такахата
организовали анимационную студию Studio Ghibli, на которой и были сняты самые знаменитые его анимационные фильмы: «Принцесса Мононоке
», «Унесённые призраками»
, «Небесный замок Лапута»
, «Мой сосед Тоторо»
, «Ходячий замок
», «Ведьмина служба доставки»
и другие.
В сентябре 2013-го, во время работы 70-го Венецианского кинофестиваля, Миядзаки заявил о завершении своей карьеры. Байопик «Ветер крепчает»
должен был стать его последней режиссёрской работой. Однако в настоящий момент мастер работает над новым полнометражным мультфильмом «Как поживаете?
». Его сын Горо
пошёл по стопам отца, создав не менее примечательные картины «Сказания Земноморья
» и «Со склонов Кокурико
».
В ноябре 2014-го режиссёр был удостоен почётной премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. В целом на счету Хаяо Миядзаки 77 престижных наград и 29 режиссёрских работ.
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