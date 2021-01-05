В Голливуде опровергли смерть «девушки Бонда» Тани Робертс

Вчерашняя новость
о смерти «девушки Бонда» Тани Робертс
оказалась ошибкой. На самом деле актриса жива, но находится в критическом состоянии, уточняет Assosiated Press
.
С опровержением выступил всё тот же Майк Пингел
, агент и близкий друг актрисы, который и сообщил о её предполагаемой «смерти» TMZ
. По его словам, Робертс в канун Рождества потеряла сознание дома после того, как выгуляла своих собак. Её доставили в больницу и поместили на искусственную вентиляцию лёгких. 3 января партнёр звезды 80-х Лэнс О'Брайан
сказал Пингелу, что ему кажется, что актриса от него «ускользает»
, и тот решил, что она скончалась. Позднее с Пингелом связались из больницы и заверили, что Робертс жива.
Звезда фильмов «Шина — королева джунглей
» и «Повелитель зверей
» Виктория Ли Блум
родилась 15 октября 1955-го в Бронксе, в еврейско-ирландской семье. В кино дебютировала в 1975-м, снявшись в триллере «Насильственное вторжение
», а спустя два года вместе со своим мужем — сценаристом Барри Робертсом
— переехала в Голливуд, где стала частой гостьей на ТВ. На её счету более 40 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую популярность актрисе принёс образ Стэйси Саттон в «Виде на убийство
» — одной из картин «бондианы».
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