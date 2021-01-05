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Алексей Учитель и Татьяна Навка спродюсируют фильм о фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове

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Новости кино >>
5 января 2021
Алексей Учитель, посетивший недавно новогоднее представление «Спящая красавица» с Татьяной Навкой, рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о новом фильме, связанном с фигурным катанием.

Алексей Учитель и Татьяна Навка спродюсируют фильм о фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове

«В последние дни перед новогодними праздниками мы с Татьяной договорились о создании совместного кинопроекта. В качестве продюсеров мы хотим снять спортивную мелодраму "Кумпарсита". Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившей весь мир пары фигуристов Людмила ПахомоваАлександр Горшков. Дочь Людмилы и Александра — Юлия, с которой вместе посетили шоу "Спящая красавица" и сфотографировались с героиней вечера — выступает инициатором и сопродюсером проекта. Таня и Юля в восторге от этой истории, а студия "Рок" сделает всё, чтобы фильм получился достойным своих героев. Сейчас пишется сценарий, а выпустить "Кумпарситу" на экраны планируем в 2022 году. С родственниками договорились», — говорится в сообщении режиссёра.

По словам Учителя, «Пахомова и Горшков изменили танцы на льду. Благодаря таланту и эмоциональному катанию пары Пахомова-Горшков (например, при исполнении танго "Кумпарсита", это теперь уже легендарная программа) танцы на льду включили в программу Зимних Олимпийских игр в Инсбруке 1976 года, где советские фигуристы взошли на высшую ступень пьедестала и получили первое в истории "золото"».

Режиссёр отметил, что это лишь первый анонс в наступившем году. В будущем зрителей ожидают новости и о других новых проектах от киностудии «Рок».
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№ 1
Т-татьян@   5.01.2021 - 15:14
Посмотрим, когда выйдет фильм. Пахомова и Горшков - легенды. Фильмы о фигурном катании сейчас суперпопулярны, как и сами герои спорта. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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