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Время женщин: 2020-й стал рекордным для режиссерок

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Новости кино >>
6 января 2021
Центр изучения женщин в кино и на ТВ при Университете Сан-Диего внимательно изучил небольшое количество релизов коронавирусного 2020 года и выяснил, что пандемия благим образом сказалась на количестве постановщиц, сообщает Variety.

Время женщин: 2020-й стал рекордным для режиссерок

Исследователи изучили сотню самых кассовых фильмов 2020 года и выяснили, что 16% из них сняли женщины. В числе главных таких работ – «Мулан» Ники Каро, «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь и «Чудо-женщина: 1984» Петти Дженкинс.

В 2019-м кассовых фильмов, снятых женщинами, было 12%, а годом ранее и того четыре. Исследователи утверждают, что ситуация 2020-го была лучше, если бы в прокат вышли «Вечные» Хлои Чжао и «Черная вдова» Кейт Шортланд.
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