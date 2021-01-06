Время женщин: 2020-й стал рекордным для режиссерок

Центр изучения женщин в кино и на ТВ при Университете Сан-Диего внимательно изучил небольшое количество релизов коронавирусного 2020 года и выяснил, что пандемия благим образом сказалась на количестве постановщиц, сообщает Variety
.
Исследователи изучили сотню самых кассовых фильмов 2020 года и выяснили, что 16% из них сняли женщины. В числе главных таких работ – «Мулан
» Ники Каро
, «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
» Кэти Янь
и «Чудо-женщина: 1984
» Петти Дженкинс
.
В 2019-м кассовых фильмов, снятых женщинами, было 12%, а годом ранее и того четыре. Исследователи утверждают, что ситуация 2020-го была лучше, если бы в прокат вышли «Вечные
» Хлои Чжао
и «Черная вдова
» Кейт Шортланд
.
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