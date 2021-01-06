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«Последний богатырь: Корень зла» стал первым миллиардером при 25%-ной рассадке

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Новости кино >>
6 января 2021
Фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла», вышедший в прокат 1 января 2021-го, собрал более одного миллиарда рублей, несмотря на 25%-ное ограничение, действующее в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные ЕАИС.

«Последний богатырь: Корень зла» стал первым миллиардером при 25%-ной рассадке

Миллиард дался фильму в первые пять дней, что было вполне обычным для блокбастеров в прежние – «докоронавирусные» – времена. То, что «Последний богатырь: Корень зла» за столь короткое время с учетом ограничений достигнет таких же сборов можно назвать сюрпризом, хотя именно фильм Дьяченко имеет на праздники лучшую роспись – в больших киносетях мегаполисов его сеансы начинаются чуть ли не каждые полчаса.

В продолжении сказки Иван (Виктор Хориняк) наслаждается спокойствием в Белогорье. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.

Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста - мощи и красоты хоть отбавляй.

Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.
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