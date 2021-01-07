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Джереми Реннеру исполнилось 50 лет

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Новости кино >>
7 января 2021
Сегодня, 7 января, исполнилось 50 лет одному из «Мстителей», популярному голливудскому актёру, продюсеру и музыканту Джереми Реннеру.

Джереми Реннеру исполнилось 50 лет
фото: squaremile.com

Джереми Ли Реннер родился 7 января 1971 года в калифорнийском городе Модесто. Старший из семи братьев и сестёр. По матери у него ирландские корни, а по отцу — немецкие. Изучал программирование и криминологию в Младшем колледже Модесто, но затем оставил учёбу ради мечты об актёрской карьере. В колледже посещал актёрский класс вместе с Дэвидом Боренасом. Играл на гитаре и пел в группе Sons of Ben.

Первым появлением в кино стала роль Марка в комедии «Путешествие выпускников», вышедшей в 1995-м. Затем снимался в эпизодических ролях на телевидении и подрабатывал визажистом. В 2002-м обратил на себя внимание критиков образом серийного убийцы Джеффри Дамера в фильме «Палач Дамер». Настоящим триумфом в карьере стала роль сержанта Уильяма Джеймса в «Повелителе бури», которая принесла актёру номинации на премии «Оскар» и BAFTA. А уже через год Реннер во второй раз попал в список номинантов на премию Американской киноакадемии за роль Джеймса в «Городе воров».

Джереми Реннеру исполнилось 50 лет
фото: в образе Соколиного глаза

Мировую известность актёр приобрёл, став Соколиным глазом в киновселенной Marvel. Впервые костюм супергероя он примерил в «Торе», после которого вошёл в команду «Мстителей», где состоял до самого «Финала». В наступившем году должен выйти сериал «Соколиный глаз» с ним в титульной роли. Кроме того, запомнился по фильмам «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Эволюция Борна», «Охотники на ведьм», «Миссия невыполнима: Протокол фантом», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Ветреная река» и «Прибытие». Всего на его счету около 60 ролей в кино и на телевидении.

Был женат на канадской модели Сонни Пачеко. Выпустил два музыкальных альбома. Обладатель более 30 престижных наград, включая премию «Спутник» и приз МКФ в Карловых Варах.
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Ветреная рекаГород воровКак трусливый Роберт Форд убил Джесси ДжеймсаМиссия невыполнима: Племя изгоевМиссия невыполнима: Протокол фантомМстителиМстители: Война бесконечностиМстители: ФиналМстители: Эра АльтронаОхотники на ведьм в 3DПервый мститель: ПротивостояниеПовелитель буриПрибытиеПутешествия выпускниковСоколиный глазТорЭволюция Борна

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