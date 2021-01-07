Джереми Реннеру исполнилось 50 лет

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6 января «Последний богатырь: Корень зла» стал первым миллиардером при 25%-ной рассадке Это также первый рекорд нового года.

6 января Время женщин: 2020-й стал рекордным для режиссерок Как минимум три вышедших в прокат больших голливудских фильма были сняты женщинами.

5 января Алексей Учитель и Татьяна Навка спродюсируют фильм о фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове Картину «Кумпарсита» планируют выпустить в 2022 году.