Джереми Реннеру исполнилось 50 лет

Джереми Ли Реннер родился 7 января 1971 года в калифорнийском городе Модесто. Старший из семи братьев и сестёр. По матери у него ирландские корни, а по отцу — немецкие. Изучал программирование и криминологию в Младшем колледже Модесто, но затем оставил учёбу ради мечты об актёрской карьере. В колледже посещал актёрский класс вместе с Дэвидом Боренасом. Играл на гитаре и пел в группе Sons of Ben.
Первым появлением в кино стала роль Марка в комедии «Путешествие выпускников», вышедшей в 1995-м. Затем снимался в эпизодических ролях на телевидении и подрабатывал визажистом. В 2002-м обратил на себя внимание критиков образом серийного убийцы Джеффри Дамера в фильме «Палач Дамер». Настоящим триумфом в карьере стала роль сержанта Уильяма Джеймса в «Повелителе бури», которая принесла актёру номинации на премии «Оскар» и BAFTA. А уже через год Реннер во второй раз попал в список номинантов на премию Американской киноакадемии за роль Джеймса в «Городе воров».
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