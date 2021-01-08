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«Кресты», «Ненависть» и «Встречи с Горбачёвым» покажут на платформе «Смотрим»

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8 января 2021
На медиа-платформе «Смотрим» покажут документальные проекты «Кресты» Ангелины Голиковой, «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского, «Ненависть» Стивена Спилберга и Алекса Гибни, «Встречи с Горбачёвым» Вернера Херцога, «Женщины Гулага» Марианны Яровской и «Идущие в огонь». 7 января на сервисе состоялась премьера ленты Эллы Тухарели «Обитель. Кто мы?», уточняет пресс-служба ВГТРК.

«Кресты», вышедшие на Netflix 1 января, повествуют об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. «Человек неунывающий» представляет собой попытку создать портрет русского человека. Шестисерийный документальный сериал «Ненависть» посвящён природе человеческой агрессии. «Женщины Гулага» были включены в шорт-лист «Оскара» в 2019 году. А «Идущие в огонь» рассказывают о людях, которые вступили в бой с огнём.

«Обитель. Кто мы?»
фото: пресс-служба ВГТРК

Фильм «Обитель. Кто мы?» показали на таких международных фестивалях, как Beyond Borders International Documentary Festival, Golden Tree International Documentary Festival, RapidLion The South African International Film Festival и Leloun International Film Festival. По сюжету молодой француз бросает Париж и отправляется на Соловки, чтобы узнать, что произошло с его семьей здесь, в России, почти сто лет назад. Соловецкий монастырь, построенный в XV веке, это сакральное место, в истории которого слились святость и трагедия, единение с Богом и испытание лагеря особого назначения. Это место, где и сегодня каждый ищет ответа на главный вопрос «кто я?».

Платформа «Смотрим» доступна в десктоп-версии на сайтах www.smotrim.ru и Смотрим.рф, в приложениях для iOS и Android, а с декабря 2020-го и на iPad.
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