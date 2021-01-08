«Кресты», «Ненависть» и «Встречи с Горбачёвым» покажут на платформе «Смотрим»

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Джесси Бакли отправится в деревню под присмотром Алекса Гарленда

Это также первый рекорд нового года.

«Последний богатырь: Корень зла» стал первым миллиардером при 25%-ной рассадке

6 января

Время женщин: 2020-й стал рекордным для режиссерок

Как минимум три вышедших в прокат больших голливудских фильма были сняты женщинами.