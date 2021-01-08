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Не стало звезды «Полицейской академии» Мэрион Рэмси

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2021 год
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Новости кино >>
8 января 2021
В Лос-Анджелесе 7 января не стало звезды комедийной серии «Полицейская академия», американской актрисы, певицы и композитора Мэрион Рэмси. Ей было 73 года. Печальную новость сообщает Deadline.

Причина смерти Рэмси не установлена, однако известно, что она последние дни болела.

Не стало звезды «Полицейской академии» Мэрион Рэмси
фото: headtopics.com

Будущая исполнительница роли робкой женщины-копа с громким голосом Лаверн Хукс родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии. Свой творческий путь начала в бродвейских мюзиклах. В качестве киноактрисы дебютировала в 1975-м, появившись в сериале «Продолжай в том же духе». Приобрела известность благодаря «Полицейской академии», вышедшей в 1984-м. Впоследствии возвращалась к роли Хукс ещё пять раз. С коллегами по киносерии, включая Стива Гуттенберга, вновь встретилась на съёмочной площадке «Лавалантулы» в 2015-м. На её счету более 30 ролей в фильмах и сериалах.

В соавторстве с Патриком Грантом писала песни. Является композитором синглов Гари Глиттера Supernatural Thing, This Time I’ll Be Sweeter, Satan’s Daughter.
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Не стало звезды «Полицейской академии» Мэрион Рэмси фотографии
Не стало звезды «Полицейской академии» Мэрион Рэмси фотографии
Не стало звезды «Полицейской академии» Мэрион Рэмси фотографии
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