Не стало звезды «Полицейской академии» Мэрион Рэмси

В Лос-Анджелесе 7 января не стало звезды комедийной серии «Полицейская академия
», американской актрисы, певицы и композитора Мэрион Рэмси
. Ей было 73 года. Печальную новость сообщает Deadline
.
Причина смерти Рэмси не установлена, однако известно, что она последние дни болела.
Будущая исполнительница роли робкой женщины-копа с громким голосом Лаверн Хукс родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии. Свой творческий путь начала в бродвейских мюзиклах. В качестве киноактрисы дебютировала в 1975-м, появившись в сериале «Продолжай в том же духе
». Приобрела известность благодаря «Полицейской академии», вышедшей в 1984-м. Впоследствии возвращалась к роли Хукс ещё пять раз. С коллегами по киносерии, включая Стива Гуттенберга
, вновь встретилась на съёмочной площадке «Лавалантулы
» в 2015-м. На её счету более 30 ролей в фильмах и сериалах.
В соавторстве с Патриком Грантом
писала песни. Является композитором синглов Гари Глиттера
Supernatural Thing, This Time I’ll Be Sweeter, Satan’s Daughter.
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