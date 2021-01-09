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Скончался режиссёр Майкл Эптид

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Новости кино >>
9 января 2021
В четверг, 7 января, скончался известный британский и американский режиссёр, документалист, сценарист и продюсер Майкл Эптид. Ему было 79 лет, уточняет The Wrap.


Причина смерти постановщика, которую подтвердили в Гильдии режиссёров Америки, пока не обнародована. По словам президента гильдии Томаса Шламме, Эптид был «бесстрашным провидцем», который «видел траекторию событий, а другие — нет, и мы все получили выгоду от его мудрости и преданности делу на протяжении всей жизни».

Майкл Эптид родился 10 февраля 1941 года в английском городе Элесбери, расположенном в графстве Бекингемшир. Окончил Кэмбриджский университет, где изучал право и историю. К визуальным искусствам приобщился в 60-х на английском телевидении, выступив в качестве режиссёра документального сериала «Мир в действии» и мыльной оперы «Улица Коронации». Дебютом в кино стало «Тройное эхо», вышедшее в 1973-м. Затем последовали «Звёздная пыль» и прославившая его «Агата», благодаря которой перед Эптидом открылся путь в Голливуд.

Скончался режиссёр Майкл Эптид
фото: nypost.com

В Америке карьера режиссёра успешно стартовала значительной картиной «Дочь шахтёра». За последующие десятилетия он создал такие фильмы, как «Парк Горького», «Критическое состояние», «Гориллы в тумане», «Громовое сердце», «Коллективный иск», «Мгновение ока», «Нелл», «Крайние меры» и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». В 1999-м снял одну из частей «бондианы» — «И целого мира мало». Работал на телевидении, где, в частности, поставил несколько эпизодов сериалов «Рим», «Рэй Донован» и «Мастера секса». В качестве актёра засветился в комедии «Шпионы, как мы». Его последними работами стали лента «Секретный агент» и документальный сериал «63 года», ставший заключительной частью его многолетнего неигрового проекта о группе британцев. Всего на счету мастера 78 режиссёрских работ в кино и на телевидении.

Обладатель 23 престижных наград, включая три премии BAFTA и Гильдии режиссёров Америки, приз Берлинале и «Грэмми». Был дважды номинирован на призы Московского международного кинофестиваля.
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Скончался режиссёр Майкл Эптид фотографии
Скончался режиссёр Майкл Эптид фотографии
Скончался режиссёр Майкл Эптид фотографии
Скончался режиссёр Майкл Эптид фотографии
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