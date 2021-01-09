Скончался режиссёр Майкл Эптид

В четверг, 7 января, скончался известный британский и американский режиссёр, документалист, сценарист и продюсер Майкл Эптид
. Ему было 79 лет, уточняет The Wrap
.
Причина смерти постановщика, которую подтвердили в Гильдии режиссёров Америки, пока не обнародована. По словам президента гильдии Томаса Шламме
, Эптид был «бесстрашным провидцем»
, который «видел траекторию событий, а другие — нет, и мы все получили выгоду от его мудрости и преданности делу на протяжении всей жизни»
.
Майкл Эптид родился 10 февраля 1941 года в английском городе Элесбери, расположенном в графстве Бекингемшир. Окончил Кэмбриджский университет, где изучал право и историю. К визуальным искусствам приобщился в 60-х на английском телевидении, выступив в качестве режиссёра документального сериала «Мир в действии
» и мыльной оперы «Улица Коронации
». Дебютом в кино стало «Тройное эхо
», вышедшее в 1973-м. Затем последовали «Звёздная пыль
» и прославившая его «Агата
», благодаря которой перед Эптидом открылся путь в Голливуд.
В Америке карьера режиссёра успешно стартовала значительной картиной «Дочь шахтёра
». За последующие десятилетия он создал такие фильмы, как «Парк Горького
», «Критическое состояние
», «Гориллы в тумане
», «Громовое сердце
», «Коллективный иск
», «Мгновение ока
», «Нелл
», «Крайние меры
» и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари
». В 1999-м снял одну из частей «бондианы» — «И целого мира мало
». Работал на телевидении, где, в частности, поставил несколько эпизодов сериалов «Рим
», «Рэй Донован
» и «Мастера секса
». В качестве актёра засветился в комедии «Шпионы, как мы
». Его последними работами стали лента «Секретный агент
» и документальный сериал «63 года
», ставший заключительной частью его многолетнего неигрового проекта о группе британцев. Всего на счету мастера 78 режиссёрских работ в кино и на телевидении.
Обладатель 23 престижных наград, включая три премии BAFTA и Гильдии режиссёров Америки, приз Берлинале и «Грэмми». Был дважды номинирован на призы Московского международного кинофестиваля.
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