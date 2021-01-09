Скончался режиссёр Майкл Эптид

анонс

Продолжение культового сериала следует ожидать в конце 2021 года.

Клэнси Браун станет главным злодеем в девятом сезоне «Декстера»

9 января

Фильм Роберта Родригеса «Мы можем стать героями» обзаведётся сиквелом

За две недели новую работу знаменитого режиссёра посмотрело 44 миллионов подписчиков Netflix.