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Клэнси Браун станет главным злодеем в девятом сезоне «Декстера»

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9 января 2021
Клэнси Браун воплотит главного антагониста в девятом сезоне культового сериала «Декстер», уверяет TVLine.

Звезда «Горца» предстанет в качестве Курта Калдуэлла, неофициального мэра городка Айрон Лэйк, в котором, по всей видимости, скрывается Декстер. Персонаж Брауна воплощает собой американскую мечту. Он перешёл от управления большими буровыми установками, как это делал его отец, к владению несколькими грузовиками и местной стоянкой для таких машин. Сильный, щедрый, всеми любимый, настоящий человек из народа. Если он тебя поддержит, считай себя счастливым. Но если вы перейдёте дорогу Курту или причините боль кому-нибудь, о ком он заботится, то начнутся большие проблемы. С ними-то, похоже и столкнётся Декстер.

Клэнси Браун станет главным злодеем в девятом сезоне «Декстера»
фото: screenrant.com

Продолжение, состоящее из десяти эпизодов, заказал телеканал Showtime. В качестве маньяка-судмедэксперта вновь предстанет Майкл С. Холл, шоураннером выступит Клайд Филлипс, работавший над предыдущими сезонами. Премьеру следует ожидать в конце 2021 года.

По сюжету сериала судмедэксперт Декстер Морган, работающий в полиции Майами, по совместительству является серийным убийцей, по-своему расправляясь с теми, кого официальное правосудие почему-то не может поймать и наказать. Таким он стал благодаря приёмному отцу-копу (Джеймс Ремар), научившему его скрывать улики и применять свою жажду крови в благих целях. Шоу, выходившее с 2006-го по 2013-й, завершилось восьмым сезоном, чья концовка не удовлетворила многих зрителей.
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