«Уроки фарси» выбыли из «оскаровской» гонки из-за дисквалификации

Драма Вадима Перельмана «Уроки фарси», выдвинутая от Беларуси на премию «Оскар», выбыла из гонки из-за дисквалификации. Согласно Variety, лента лишилась права претендовать на номинацию «Лучший иностранный фильм» по вполне очевидной причине: большая часть участников творческой группы не принадлежит к стране, выдвинувшей картину.
фото: кадр из фильма «Уроки фарси»
По словам продюсера фильма Ильи Стюарта, «белорусский комитет и наши партнёры-продюсеры посчитали, что фильм отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на премии "Оскар". Однако уникальность в том, что фильм является международным совместным производством с участием нескольких стран и основной язык не является официальным языком представившей его страны. Конечно, мы очень разочарованы, но уважаем решение академии».
Картина Перельмана с Науэлем Пересом Бискаяртом в роли бельгийца еврейского происхождения Жиля Кремье, выдавшего себя в концлагере за перса, и Ларсом Айдингером в образе повара Клауса Коха, мечтающего уехать в Иран, выйдет в российский прокат 25 марта.
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