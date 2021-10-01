«Орел и решка» с Александрой Бортич и нечисть в Чертанове: КиноПоиск представил премьеры сезона

Еще одной премьерой грядущих новогодних каникул 2022 года станет первый эпизод фэнтези-саги «Этерна» по циклу романов Веры Камши. Действие сериала разворачивается на планете Кэртиана, где идет ожесточенная борьба за власть. Остальные серии зрители смогут увидеть в начале 2023 года.
Весной на сервисе представят мистическую комедию «Конец света», которую поставил Александр Незлобин («Я не шучу»). По сюжету в районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. Он собирается устроить бестолковому человечеству конец света, но для этого ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета из Чертанова.
фото: Пресс-служба КиноПоиска
В числе новинок также комедия «Закрыть гештальт» от сценариста Дмитрия Лемешева и режиссера Максима Пежемского, работавших над «Проектом „Анна Николаевна“». Главный герой этой истории — обычный водитель такси, который обретает необычный дар — слышать и видеть души умерших. Теперь ему приходится совмещать свою привычную жизнь и общение с назойливыми мертвецами, которым он должен непременно помочь закрыть их гештальты.
КиноПоиск продолжит сотрудничество с Bubble Studios. Их новый совместный проект — сериал «Фурия» по мотивам одноименной серии комиксов. В центре сюжета — профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина, член команды Международного агентства контроля. Вселенная «Фурии» будет пересекаться со вселенной «Майора Грома».
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