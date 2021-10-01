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«Орел и решка» с Александрой Бортич и нечисть в Чертанове: КиноПоиск представил премьеры сезона

1 октября
2021 год

Новости кино >>
1 октября 2021
КиноПоиск представил новые оригинальные проекты сезона. В начале 2022 года зрителей ждет полнометражный фильм «Орел и решка. Кино» с Александрой Бортич, Екатериной Варнавой и Александром Гудковым, а весной — режиссерский проект Евгения Стычкина «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе с Никитой Ефремовым в главной роли.

«Орел и решка» с Александрой Бортич и нечисть в Чертанове: КиноПоиск представил премьеры сезона
фото: Пресс-служба КиноПоиска

Еще одной премьерой грядущих новогодних каникул 2022 года станет первый эпизод фэнтези-саги «Этерна» по циклу романов Веры Камши. Действие сериала разворачивается на планете Кэртиана, где идет ожесточенная борьба за власть. Остальные серии зрители смогут увидеть в начале 2023 года.

Весной на сервисе представят мистическую комедию «Конец света», которую поставил Александр НезлобинЯ не шучу»). По сюжету в районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. Он собирается устроить бестолковому человечеству конец света, но для этого ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета из Чертанова.

«Орел и решка» с Александрой Бортич и нечисть в Чертанове: КиноПоиск представил премьеры сезона
фото: Пресс-служба КиноПоиска

В числе новинок также комедия «Закрыть гештальт» от сценариста Дмитрия Лемешева и режиссера Максима Пежемского, работавших над «Проектом „Анна Николаевна“». Главный герой этой истории — обычный водитель такси, который обретает необычный дар — слышать и видеть души умерших. Теперь ему приходится совмещать свою привычную жизнь и общение с назойливыми мертвецами, которым он должен непременно помочь закрыть их гештальты.

КиноПоиск продолжит сотрудничество с Bubble Studios. Их новый совместный проект — сериал «Фурия» по мотивам одноименной серии комиксов. В центре сюжета — профессиональная воровка и акробатка Ника Чайкина, член команды Международного агентства контроля. Вселенная «Фурии» будет пересекаться со вселенной «Майора Грома».

В новом сезоне подписчиков сервиса ждет ранее анонсированный сериал «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева. Главные роли в проекте о политических играх исполнили Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова и Юлия Снигирь. Кроме того, в линейку премьер вошли продолжения комедий КиноПоиска «Последний министр» и «Беспринципные».
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персоны
Александра БортичЕкатерина ВарнаваАлександр ГудковНикита ЕфремовДмитрий ЛемешевМаксим МатвеевОлег МеньшиковСергей Минаев (II)Александр МолочниковМаксим ПежемскийЮлия СнигирьЕвгений СтычкинСветлана Ходченкова
фильмы
Беспринципные-2Майор Гром: Чумной докторПроект «Анна Николаевна»Этерна

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«Орел и решка» с Александрой Бортич и нечисть в Чертанове: КиноПоиск представил премьеры сезона фотографии
«Орел и решка» с Александрой Бортич и нечисть в Чертанове: КиноПоиск представил премьеры сезона фотографии
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